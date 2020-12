Pesaro, cantiere a sorpresa e strada chiusa. La rabbia dei negozianti a incassi zero

PESARO - Un brutto risveglio per i commercianti di via Almerici, nel cuore del centro storico, che ieri mattina, in pieno clima natalizio, si sono ritrovati la loro piccola via invasa da camion e betoniera che non consentivano l’accesso, da via Branca, nemmeno ai pedoni.

Tutto questo senza un minimo di preavviso nei giorni precedenti. Praticamente non solo si sono ritrovati in ostaggio dei lavori, ma è stata una mattina sprecata con zero clientela e zero incassi, considerato anche che era martedì, giorno di mercato, e in centro c’è sempre un po’ di movimento, di questi tempi quanto mai necessario per le attività. Al bar Ludicanto e alla pizzeria Dino, tanto per intenderci, era praticamente impossibile anche l’accesso, quando, entrambi, si erano attrezzati per il consueto servizio di asporto, e persino i residenti hanno avuto difficoltà di parcheggio nei garage condominiali. Non sono mancati anche momenti concitati con telefonate alla polizia locale per risolvere la questione e scoprire dove si era inceppato il meccanismo della comunicazione. «Ogni iniziativa che viene svolta - racconta Stefania Lanari della libreria per ragazzi Le Foglie d’oro - necessita di un permesso, come è giusto, e si devono avvisare i commercianti e i residenti con un moderato anticipo. Che si tratti di un trasloco o di una iniziativa commerciale o culturale, in questi anni abbiamo sempre avvisato e posto cartelli. Invece, questa mattina (ieri) ci siamo ritrovati con la via chiusa e con qualcuno di noi che, a fatica è riuscito, ad entrare nel suo negozio. Tutto questo il primo dicembre e di martedì, mattinata, momento di solito molto produttivo per lo shopping per via del mercato cittadino». “Piove sul bagnato” si potrebbe dire, viste le condizioni del commercio in questo periodo di restrizioni covid. «Ma non c’era solo quello, - prosegue Stefania - è stato anche fatto il lavoro di spurgo delle fogne, che, secondo me, non sarebbe da fare in piena mattinata, visto anche il cattivo odore che si spande lungo la via e non solo». Accesso sbarrato dai mezzi in via Almerici, tra l’altro senza alcuna indicazione di orario dei lavori, che ha coinciso anche con il rifornimento del Tigotà in via Branca (di fronte a via Almerici), di solito fatto con un tir che occupa quasi tutta la strada. «Se ce lo avessero detto, saremmo rimasti tutti a casa».



