Il vetro resiste, la pietra si sbriciola: il ladro resta a mani vuote

PESARO – Carta batte sasso nella morra cinese, ma in questo caso sarebbe più corretto dire vetro batte sasso. E’ andata male, infatti, al ladro che introno alle 2,30 di questa notte, ha provato a dare l’assalto all’Ottica Rossini nel centralissimo corso XI Settembre.E’ arrivato incappucciato, con un borsone che sperava di riempire ed una grossa pietra. Ha cominciato a scagliarla contro la vetrina, una, due tre volte. e poi ancora calci e sassate. Ma l’unico risultato che ha ottenuto è stato quella di distruggere… la pietra. E stato costretto, al partire dell’allarme, a fuggire a mani vuote e a gambe levate. I filmati della zona sono al vaglio della Polizia. “Lavori con dedizione, impegno e serietà... – si legge nella pagina Facebook dell’Ottica Rossini - insomma dai tutto te stesso in quello che fai... poi arriva un losco figuro che passeggiando indisturbato con una pietra sotto braccio prova a portarti via tutto 🤢 fortuna le vetrate super blindate”