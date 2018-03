Vende figurine e gadget davanti alla scuola: maxi multa di 5mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Album delle figurine, gadget e giornaletti per bambini davanti alla scuola. Ma il venditore era abusivo. Multa salatissima e merce sequestrata. Nella mattinata di ieri, a seguito di alcune segnalazioni, il personale della Polizia Locale è intervenuto nella zona di Villa San Martino, nelle immediate vicinanze della scuola Elementare Don Milani di Via Toscanini. Qui gli agenti hanno sorpreso nella vendita di giornaletti e gadgets una persona priva di autorizzazione per la vendita itinerante. L’uomo, di origini foggiane, è stato fermato e, una volta emerso che era abusivo, gli agenti gli hanno contestato la violazione delle norme del Testo Unico sul commercio della Regione Marche, comminando una sanzione amministrativa di 5000 euro.