Pesaro, vedono le divise e buttano la marijuana nel cestino, ma non basta: denunciati

PESARO - Vedono i poliziotti e gettano una busta nel cestino. Quanto basta per attirare l’attenzione degli agenti della squadra mobile della Questura. L’altra sera i poliziotti, assieme all’unità cinofila di Ancona, hanno effettuato una serie di controlli al parco delle Rimembranze, nella zona della stazione e al capolinea degli autobus. Proprio qui hanno notato una coppia all’interno di un locale che alla vista dell’auto d’ordinanza si è spostata in una sala attigua gettando un sacchetto nel bidone.

Ma gli agenti e il cane Ermes sono subito intervenuti per recuperare il sacchetto. All’interno c’erano dieci involucri di cellophane termosigillati contenti 35 grammi complessivi di marijuana. Sono stati quindi identificati: un 37enne marocchino, già noto e nullafacente. Con lui anche una 36enne polacca nullafacente e con vari precedenti penali. Entrambi risultano senza fissa dimora. Per loro è scattata la denuncia a per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A carico dell’uomo pendeva anche un divieto di dimora ora aggravato dall’obbligo di firma due volte al giorno alla caserma dei carabinieri di Pesaro.

