Vede i ladri sul suo terrazzo che forzano la finestra: signora urla e li mette in fuga

PESARO - Spallate contro la porta finestra, la signora sente tutto e sventa il furto con una buona dose di sangue freddo. Dopo la tregua, nuovi tentativi di intrusione. L’orario è il solito, quello dell’aperitivo, alle ore 19:30 circa.I tre si sono arrampicati sulla grondaia fino a raggiungere il balcone. Ma in casa c’erano i proprietari, due coniugi. La signora ha sentito dei rumori provenire dalla camera. In pratica erano i ladri che stavano cercando di buttare già la porta finestra a spallate. La donna si è affacciata dall’altro affianco, quello dell’altra camera, e ha visto i tre impegnati nelle operazioni di scasso. Impaurita non si è persa d’animo e ha iniziato a urlare contro i malviventi. Due erano sul balcone e un terzo faceva da palo in strada. Proprio lui ha iniziato a urlare alla donna di stare zitta e rientrare in casa mentre gli altri due sono scesi tramite la grondaia. Nonostante la tensione la signora è rimasta a guardare la situazione e ha notato un’auto di piccola cilindrata di colore chiaro prima imboccare via Grazioli per poi immettersi in via Belgioioso.