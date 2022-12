PESARO È stato uno straniero a lanciare l’allarme quando si è avvicinato alla sua auto, parcheggiata nel parcheggio di via Ponchielli, adiacente la sala slot. Con stupore e poi lecita rabbia ha visto una persona armeggiare intorno alla sua vettura. Armata di punteruolo era intenta a danneggiare la sua vettura. Per questo ha subito chiamato i carabinieri che nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto sorprendendo il vandalo ancora in azione.

Si tratta di un pesarese di 70 anni che forse in missione punitiva convinto che tutte le auto del parcheggio facciano capo a persone dedite al gioco, ha messo in atto la sua punizione. Per il momento il pensionato è stato denunciato dai carabinieri di Pesaro ma per lui i guai potrebbero diventare più seri. Infatti da qualche tempo nel medesimo parcheggio sono stati denunciati atti vandalici della stessa identica matrice.

Tanto che i carabinieri, identificato il 70enne, hanno proceduto a perquisire la sua automobile pensando che fosse l’autore di quei gesti. E all’interno hanno trovato un kit per danneggiare le auto, sia le portiere che gli pneumatici, attrezzatura perfettamente adeguata a provocare i danni dei quali i carabinieri hanno ricevuto segnalazioni. Le ragioni di tali gesti non sono ancora chiare anche perché il 70enne è risultato poco loquace. Ovviamente le indagini dei carabinieri proseguono.