Vandalismi e rifiuti: le notti brave dei ragazzini alla Palla di Pomodoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Vere e proprie notti brave alla Palla che lasciano il segno, come ad esempio alcune panchine rotte. Notti e albe passate tra la spiaggia e il lungomare a divertirsi con gli amici decisamente sopra le righe. Gruppi di minorenni hanno l’abitudine di ritrovarsi la sera nel prato dietro piazzale della Libertà, sul lungomare Sauro limitrofo ma soprattutto direttamente in spiaggia per bere e divertirsi. Le conseguenze se le ritrovano poi bagnini e baristi la mattina dopo quando riaprono le loro attività. Lettini spostati, bottiglie e bicchieri lasciati sulla sabbia fino ad al cattivo odore dovuto agli eccessi e ai bagordi.Novità delle notti 2018 però la trovata artistica di ammucchiare i lettini a forma di piramide così da immortalare su Facebook o Instagram la propria “opera d’arte di gruppo”. In realtà la moda sta spopolando ormai da inizio estate in Romagna ma nelle ultime settimane sembra essere approdata anche a Pesaro. Foto “artistiche” per i creatori ma che fanno perdere la pazienza a chi ha una giornata di lavoro davanti a sè.