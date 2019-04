Vandali imbrattano panchine con le Sfingi: «Li prenderemo e pagheranno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Imbrattate alla Palla le panchine con le sfingi, «le ripuliamo in breve tempo, ma ora dobbiamo prendere questi vandali per dargli una severa lezione», dice l’assessore Belloni. Questa volta sono state imbrattate due panchine con i leoni alati grigi davanti al villino Ruggeri. In precedenza era stato devastato il defibrillatore sempre nei giardini intorno alla Palla, e rovinate anche le panchine rosse e bianche, che ora sono state sistemate.