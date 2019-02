Notte sopra le righe in spiaggia: â€‹i vandali accaniti sullo stabilimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sabato sopra le righe sul lungomare. Una scia di vandalismi, violenza e furti. A farla da padrona la noia del weekend, soprattutto tra i giovani, che sembrano possano divertirsi in branco a devastare il gazebo di uno stabilimento balneare senza motivo. E’ successo a Bagni Lucio, nella zona del lungomare di Ponente, tra la Sfera di Pomodoro e il porto.Dei ragazzi hanno divelto le strutture portanti di un gazebo. Si tratta di una struttura in legno, dunque non certo una cosa posticcia. Senz’altro un dispetto, un atto vandalico senza troppe motivazioni. In spiaggia i segni sono evidenti. E’ stata abbattuta anche una staccionata che separa la spiaggia dalla parte fissa dello stabilimento balneare e che ha la funzione di fermare l’avanzata della sabbia e il vento. Il titolare ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. A pochi metri al Vin’s Cafè hanno provato a smontare delle ante di un piccolo vano.