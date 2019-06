Vaccini: 16 bimbi riammessi agli asili estivi ma tanti restano fuori

di Luigi Benelli

PESARO - Vaccinazioni e ammissioni agli asili e scuole dell’infanzia estive, il Comune riammette 16 bambini (4 da subito, 12 in lista). Ma l’elenco degli esclusi è ancora lungo. Nei giorni scorsi la delibera in cui era stata disposta «la non ammissione ai servizi di nido estivo e scuola estiva dell’infanzia dei minori che all’esito della verifica espletata dall’Asur risultavano non in regola con gli obblighi vaccinali».Da ulteriori e successivi controlli con l’Asur è emersa una situazione fluida. Infatti nella nuova determina appaiono «4 erronee indicazioni di non regolarità, 8 regolarizzazioni per la scuola estiva dell’infanzia, 4 regolarizzazioni per il nido estivo».