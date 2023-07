PESARO - Un’estate più conveniente se si viaggia su rotaia. Sta per decollare “Summer Experience” targata associazione pesarese Albergatori e direzione generale Trenitalia con l’obiettivo di promuovere una mobilità estiva, alternativa. A confermare il periodo della partenza è Paolo Costantini, presidente dell’associazione Albergatori con l’intento di “smuovere” quella fetta di turisti italiani ancora “dormienti” e indecisi a spostarsi, e se sì con quale mezzo oltre a bypassare l’atavica carenza di parcheggi sul lungomare pesarese. La promozione non si rivolge ad appartamenti estivi, residence e B&B ma solo ad alberghi.

“Pesaro in Treno” arriva dopo l’esperienza vincente della vicina Riccione, che già anni fa aveva stipulato un accordo quadro con Trenitalia per benefit rivolti ai turisti che sceglievano la vacanza al mare. A breve il lancio del sito web denominato proprio “Pesaro in treno”. Su tutto un dato, confermato dalle stime dei tour operator del territorio. La vacanza 2023 è la più cara di sempre. «Last minute e offerte, possono salvare una stagione davvero difficile – è il quadro che fa Laura Sabattini, tour operator di Marche Holiday – ecco perché si fa spazio a nuove iniziative, che possano attrarre la clientela e promuovere la destinazione Pesaro come meta di vacanza. Certo che il mese di luglio è nettamente indietro, motivo soprattutto di un aumento del prezzo dei pacchetti vacanza o del viaggio in sé, oltre ad una ripresa del turismo di medio-lungo raggio a discapito degli spostamenti fra regioni rispetto alle precedenti estati e con meno turismo interno. I budget economici poi disposizione della coppia o della famiglia, si sono abbassati e anche chi conferma un soggiorno e decide di muoversi, lo fa richiedendo sconti su sconti».



Ecco perché serve un’alternativa rivolta ai vacanzieri e potenziali visitatori, che faccia da traino e sia stimolante. «Il progetto Pesaro in treno, che vede insieme Apa, Trenitalia e Comune verrà attivato dopo metà luglio – annuncia presidente degli Albergatori Costantini – ad oggi sono 15 su quasi 60 gli hotel aderenti alla partnership ma l’associazione sta sondando il terreno e promuovendo il format per incrementarne il numero. Le promozioni inserite nell’accordo per un viaggio rimborsato e soggiorni settimanali o bisettimanali, sono valide soltanto per gli hotel aderenti. C’è infatti chi ha contattato Apa per chiedere, se arrivando con una Freccia di Trenitalia e soggiornando in un appartamento estivo, poteva beneficiare delle agevolazioni, ovviamente questo non è contemplato. L’associazione metterà on line il Regolamento. Ogni potenziale cliente dovrà prenotare il soggiorno indicando che arriverà usufruendo di un mezzo Trenitalia. L’albergatore poi dovrà dare la propria disponibilità, specificando anche il periodo che ritiene migliore e impegnandosi a riservare camere, che rientrino nel circuito promozionale. Non solo un’iniziativa di marketing, perché se è vero che Pesaro in treno promuove la mobilità sostenibile, è altrettanto vero che non serve solo a limitare gli spostamenti in auto ma nel caso del lungomare di Pesaro da Levante a Ponente, serve anche a migliorare e ridurre a carico degli hotel e dei vacanzieri, le problematiche della carenza dei posti auto».



L’accordo con Trenitalia è valido su Frecciabianca, Frecciargento o Frecciarossa, Intercity o soluzioni di viaggio combinate con Intercity e Intercity notte. L’importo rimborsabile per il soggiorno di una settimana in hotel è pari al costo del biglietto di sola andata fino a 40 euro a persona e sulla base delle stelle, 25 euro per gli hotel a due e tre stelle. Più sconti per chi soggiorna di più in città, e per due settimane di vacanza viene rimborsato il viaggio di andata e ritorno fino a 80 euro per gli hotel a quattro, quattro stelle superior e cinque stelle e 50 euro per i due e tre stelle. Prevista anche l’offerta weekend per facilitare gli spostamenti low cost e snelli. Per soggiorni di minimo tre notti, si può ottenere un rimborso fino a 25 euro sul biglietto di andata.