PESARO La nostra promozione turistica è pronta a viaggiare anche su rotaia: biglietto rimborsato per soggiorni settimanali o bisettimanali e altri benefit per chi sceglie la vacanza a Pesaro in treno. Ecco le novità contenute nell’accordo con Trenitalia sottoscritto da Comune di Pesaro e associazione albergatori Apa. Primo passo concreto a partire da questa stagione, così ha anticipato l’assessore a Turismo e Cultura Daniele Vimini, per un prossimo accordo quadro con la società pubblica proprio nell’anno da Capitale della Cultura. Questa è la risposta dell’indotto ricettivo e turistico alle accuse di scarsa capacità di fare rete e intercettare anche con il sostegno dell’Ente pubblico, nuovi flussi turistici a beneficio dell’intero territorio.



Lo slogan



“Sfreccia in prima fila agli eventi di Pesaro”. È lo slogan di marketing territoriale studiato per veicolare le offerte di Trenitalia. A breve sarà operativo anche il sito web www.pesarointreno.it . Le agevolazioni sono studiate per famiglie, singoli o gruppi che viaggiano con le Frecce per le tratte che già ora fanno scalo a Pesaro e altre che Trenitalia aggiungerà, come il nuovo collegamento notturno con Germania e Austria, che dall’11 giugno prossimo partirà da Ancona e arriverà a Monaco e Vienna con fermate anche a Pesaro, Cattolica, Rimini e Bologna, collegando così buona parte della tratta Adriatica. Le offerte: modalità e formule, ha anticipato il vicesindaco Vimini, sono state condivise dall’Amministrazione ma messe a punto dall’associazione albergatori grazie al filo diretto del presidente Apa Paolo Costantini con lo staff commerciale di Trenitalia. E così chi è solito viaggiare in treno o per nuovi flussi turistici, per ogni camera o appartamento prenotato in B&B, riceverà in omaggio anche la Welcome Pesaro Card, una formula questa già utilizzata nella stagione 2022 oltre ad un biglietto omaggio per la visita a Casa Rossini. Ma questi non sono gli unici benefit dell’accordo pubblico-privato. Viaggio rimborsato: per chi arriva in treno e ha contrattato con l’hotel un soggiorno settimanale o bisettimanale, l’offerta per una settimana di vacanza prevede il rimborso del costo del biglietto di andata con Trenitalia. Definita dalla società pubblica anche la quota rimborsabile, fino a 40 euro a persona sulla base delle stelle, cioè in questo caso per gli hotel 4 e 5 stelle mentre fino a 25 euro di rimborso per tre stelle e pensioni a due stelle.



Il raddoppio



A chi invece allunga la vacanza per due settimane sarà rimborsato il viaggio di andata e ritorno ma raddoppiando l’importo, commisurato al costo camera e con rimborsi che vanno da 80 a 50 euro a persona sempre sulla base delle stelle. Studiata, proprio per agevolare anche i soggiorni corti ma per portare flussi sempre crescenti di turisti nelle nostre strutture c’è l’offerta “Weekend” per un soggiorno di minimo tre notti con la possibilità di vedersi rimborsato il biglietto di andata per 25 o 15 euro, se l’hotel è a 2 e 3 stelle. Destinazione Pesaro: non è un caso che la prima collaborazione fra albergatori e Trenitalia, si focalizza sullo slogan “destinazione Pesaro”, soprattutto dopo il dibattito e l’onda lunga delle reazioni alle critiche dell’imprenditore del turismo Nardo Filippetti.



Lo step



Quello con Trenitalia, lascia intendere l’assessore a Turismo e Cultura, è solo il primo step per una collaborazione da ampliare e concretizzare nel corso del 2024. Il biglietto di viaggio che riporta Pesaro come destinazione finale potrà essere acquistato in tutti i canali di vendita Trenitalia. Rientrano nell’offerta tutti i viaggi con scalo a Pesaro anche con treni Intercity, Intercity notte, Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa e treni regionali.