PESARO - Lo hanno visto camminare sui binari, con fare incerto e incurante dell’imminente passaggio dei treni: sconcerto e sgomento in stazione del treno a Pesaro ieri nel tardo pomeriggio. L’allarme è stato dato da alcuni passeggeri che avevano visto un uomo passeggiare sui binari. L’uomo, un 43enne americano, rischiava di essere travolto e ucciso dal primo convoglio in transito. E’ severamente vietato attraversare i binari o camminarvi, specialmente in stazione, ma nonostante i richiami e le urla degli altri passeggeri, il temerario sconosciuto sembrava non curarsi di nulla e di nessuno.

Ma la sua vita era in pericolo, tra l’ansia generale ed è stato dato l’allarme. Sul posto si è precipitata una pattuglia della squadra volante della polizia, con gli agenti anche un’ambulanza del 118 e un’altra pattuglia della polizia locale. I poliziotti hanno immediatamente raggiunto la persona, bloccandola e portandola in salvo. Per precauzione è stata temporaneamente sospesa anche la circolazione dei treni. Immaginando le intenzioni dell’uomo dalla sala macchine era stato dato l’avviso ai macchinisti di fermarsi prima. Raggiunto e portato via dal personale della volante, si è scoperto che si trattava di un cittadino americano. Ma l’uomo si è mostrato confuso e poco collaborativo con le forze dell’ordine.

Non parla italiano e la comunicazione è stata molto complicata. Il 43enne è stato accompagnato al pronto soccorso del vicino ospedale San Salvatore per la valutazione delle sue condizioni fisiche e psichiche. Qui i medici lo hanno preso in cura e hanno valutato il da farsi. Tanta paura e tensione, ma tutto è andato per il meglio scongiurando ogni tipo di incidente. Le intenzioni dell’americano non erano affatto chiare, gli esami medici accerteranno se possa aver assunto sostanze o se il suo stato confusionale fosse dettato dal fatto di voler compiere gesti autolesionistici. Tutti i passeggeri in quel momento presenti alla stazione del treno sono rimasti col fiato sospeso. Provvidenziale l’intervento dei macchinisti e della polizia.