Un uomo cade dalla sedie a rotelle sulle strisce pedonali: «Attraversamenti a pezzi, ora basta»

PESARO - «Buche negli attraversamenti pedonali in zona centro, in piazzale Matteotti si è ribaltato un uomo su una sedia a rotelle», riferisce la consigliera Tempesta, che presenta nel Consiglio di Quartiere una richiesta formale di intervento da parte del Comune. «Nessuna segnalazione, contattare Mobility Pro o gli uffici e provvederemo», risponde Belloni.



Ritorna a fare capolino il problema della sicurezza negli attraversamenti pedonali cittadini, con un episodio, che ieri è diventato oggetto di un’istanza presentata al Consiglio di Quartiere del Centro Storico, segnalato da Rosetta Tempesta della lista Ascoltiamo Pesaro. «Ancora una segnalazione di incuria del manto stradale che ha portato all’ennesimo incidente - riferisce - Nelle scorse settimane all’altezza dell’attraversamento pedonale di piazzale Matteotti, in direzione sud, un uomo di 80 anni costretto su una sedia a rotelle spinta dal nipote, procedevano sulle strisce, poste su un manto stradale irregolare, in quanto rattoppato, bucato e solcato da fenditure. Mentre attraversano le zebre orizzontali - continua Tempesta - la ruota anteriore destra della carrozzina si è affossata in uno degli avvallamenti, facendo impuntare e sbandare la sedia a rotelle, la quale si è ribaltata, facendo sbalzare l’anziano che vi era seduto sopra, rotolato a terra. Gli automobilisti fermi per il passaggio dei pedoni, sono scesi dai propri mezzi, sono accorsi ad aiutare il ragazzo e a rialzare l’uomo sulla carrozzina. Ha subìto escoriazioni alle ginocchia, che hanno dovuto assorbire il peso del corpo che, stava procedendo per inerzia, mentre invece la sedia si è bloccata improvvisamente, a causa della ruota anteriore destra incastrata nel buco dell’asfalto, che presenta anche un dislivello negativo, il quale ha contribuito al ribaltamento a destra del dispositivo a rotelle».

Pochi istanti dopo sul posto è arrivata un’ambulanza, «che negli stessi momenti si trovava a pochi metri dall’incidente per un altro intervento. Gli operatori sanitari sono accorsi per liberare la sede stradale dall’uomo steso a terra, dopo aver constatato che non avesse subìto gravi traumi. Purtroppo questa è la situazione del centro storico - conclude la consigliera - anche sulle strisce pedonali, che dovrebbero essere un luogo sicuro, ci sono pericoli causati dalla carente manutenzione. Chiediamo che l’amministrazione intervenga al più presto».



L’assessore alla Manutenzione e Viabilità Enzo Belloni, interpellato su quanto accaduto, riportato dalla consigliera Tempesta, riferisce di non aver ricevuto segnalazioni in merito. «La procedura, quando ci sono segnalazioni di buche negli asfalti, è quella di contattare il Mobility Pro oppure gli uffici competenti. Una volta verificata la situazione, provvederemo a ripristinare il manto. Stiamo andando avanti su varie asfaltature cittadine e possiamo intervenire anche nella zona di Piazzale Matteotti, dove gli attraversamenti pedonali sono comunque stati messi in sicurezza dal punto di vista dell’illuminazione».

