PESARO - Cantiere in via Fratti, circolazione libera nei due sensi di marcia, ma stop alla sosta, ai sorpassi, limite di velocità a 40 km/h e carreggiate più strette. Manca davvero poco all’avvio dei lavori per realizzare la pista ciclabile, la rotatoria e una più complessiva riorganizzazione viaria in via Fratti, cerniera tra Muraglia e Pantano.

La data anticipata dall’assessore Belloni, in occasione della riapertura di Strada Carloni, ora viene confermata dall’ordinanza della comandante della polizia municipale Francesca Muzzini: si comincia lunedì prossimo 13 marzo. A partire da quella data, e fino al 10 luglio, lungo via Fratti, che resterà percorribile nei due sensi di marcia, verrà istituito, come riporta l’ordinanza comunale, il divieto di sosta sulle banchine (da attuarsi in base allo stato di avanzamento dei lavori, con posizionamento della segnaletica e relativa comunicazione), il restringimento della carreggiata, il limite di velocità a 40 km/h, il divieto di sorpasso e di fermata. Via Fratti ha sempre avuto problemi di sicurezza legati alla velocità: gli automobilisti, per le caratteristiche del percorso, tendono a pigiare il piede sull’acceleratore, e a fianco, oltre la linea continua, su entrambi i lati, passano di frequente persone a piedi, altri in bici, mamme con i passeggini, ragazzini da soli o insieme ai genitori.



L’arteria



L’arteria è un rettilineo senza interruzioni, ed è anche per questo che all’incrocio con via Madonna di Loreto, il punto più pericoloso, teatro in più occasioni di incidenti stradali, verrà realizzata una rotatoria. Sul lato mare lungo via Fratti troveranno posto un marciapiede, e a fianco una pista ciclabile, oltre ad una fila di alberi, che separeranno e proteggeranno gli spazi riservati alla mobilità debole, rispetto alla carreggiata stradale. Sull’altro versante, ancora alberi, marciapiede e i parcheggi. L’amministrazione comunale di Pesaro si era aggiudicata un cofinanziamento regionale su questo progetto, un contributo a cui si è aggiunto un mutuo del credito sportivo a tasso zero, per un ammontare totale di 500 mila euro. I lavori ai sottoservizi sono stati svolti da Marche Multiservizi, e un anno fa avevano comportato chiusure stradali all’altezza della rotatoria tra via Fratti, via Belgioioso e via Giolitti, con inevitabili lamentele da parte di residenti, utenti della strada e attività commerciali, in una zona molto trafficata della città.

La ciclabile doveva allungarsi nei piani con un tratto di 100 metri parallelo al Genica e un ponticello. Ma quella parte è stata poi stralciata perchè la Regione ha dato prescrizioni rigide, richiedendo altezze di attraversamento nel ponticello tali da garantire gli standard di qualità per il rischio idraulico, un’altezza superiore ad un metro rispetto alla previsione iniziale.



Il restyling



Nei piani il secondo step sarà quello del restyling viario, e degli arredi, di via Giolitti. Partendo dal lato mare, ci saranno il marciapiede, la ciclabile, il parcheggio, un’aiuola. Dopo le due corsie di marcia, sull’altro versante, ancora parcheggio e ciclabile. Tutto questo, nel tratto da via Belgioioso a via Costa. Terzo e ultimo stralcio, il proseguimento lungo via Ponchielli.