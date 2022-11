PESARO - Il marchio è già noto in tutto il mondo, ma aprire uno store nel territorio che l’ha vista nascere oltre 60 anni fa è sempre «un’emozione speciale». Alla Torraccia è stato inaugurato lo Scavolini Store Pesaro, il primo monomarca per la storica realtà locale nella sua città. Non poteva che essere una festa quella di ieri pomeriggio nello show room di via Lino Liuti 4 alla presenza del patron storico Valter Scavolini.

APPROFONDIMENTI PESARO Il liceo scientifico Marconi intitola ad Alphonso Ford la sua nuova palestra di bory buiding e power lifting



I numeri

Pubblico ospiti e autorità sono intervenuti nel pomeriggio sindaco Matteo Ricci compreso insieme agli assessori Andrea Nobili e Francesca Frenquellucci. Musica di sottofondo e catering di qualità (sushi compreso) hanno arricchito l’occasione tra scatti fotografici, riprese e l’occasione di vedere i prodotti per ogni stanza della casa. Il nuovo showroom infatti si sviluppa su un’area espositiva di 450 mq ed è dedicato a proposte per l’ambiente cucina, il living, la stanza da bagno oltre alle cabine armadio e ai sistemi multifunzione per soddisfare una clientela variegata e attenta ai nuovi trend dell’arredo.

L’accurato allestimento è studiato per rappresentare al meglio l’ ampia offerta Scavolini e i valori che hanno reso l’azienda leader di settore e punto di riferimento in tutto il mondo: qualità made in Italy, grande attenzione ai dettagli e al design, massima libertà compositiva. Lo Scavolini Store Pesaro è gestito da Enrico Giardini, titolare di Progetto Arredo che accoglierà il cliente affiancandolo in tutte le fasi dell’acquisto: dal rilievo misure alla progettazione del proprio arredo, dal trasporto al montaggio fino all’assistenza post - vendita. Enrico Giardini è nipote di Guglielmo Fazi fondatore del noto marchio Fazi Arreda da anni rivenditore Scavolini. Dopo lui e la figlia, mamma di Enrico, da oggi il nuovo passaggio generazionale e nella nuova veste esclusiva.

«Siamo molto entusiasti di questo traguardo – spiega Enrico Giardini - io rappresento la terza generazione della famiglia e abbiamo deciso di rafforzare l’impegno con Scavolini aprendo uno store monomarca, è la prima volta che nella storia Scavolini a Pesaro c’è un punto vendita monomarca». Attraverso un sofisticato programma grafico che utilizza le più avanzate tecnologie di realtà virtuale per l’acquirente sarà possibile vivere l’emozione di ritrovarsi immersi nella propria futura casa. Gli Scavolini Store, tutti monomarca, hanno superato quota 140.