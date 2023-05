I teppisti lasciano ancora il segno: il raid stavolta è al cimitero di Pesaro

PESARO - Imbrattamenti e atti vandalici al cimitero di Pesaro. In una delle scorse notti infatti alcuni teppisti hanno scavalcato il muro di cinta entrando all’interno del cimitero per danneggiare loculi, ribaltare oggetti ed imbrattare le pareti di alcuni padiglioni.

«Un gesto grave e deplorevole – spiega il presidente di Aspes Luca Pieri – Non solo perché è stata danneggiata un’opera pubblica, quindi appartenente a tutta la comunità pesarese, ma anche e soprattutto per il rispetto che si dovrebbe avere nei confronti di questi luoghi in cui familiari e amici vengono a trovare i propri cari che non ci sono più. Abbiamo provveduto a denunciare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine mettendo a disposizione anche le immagini riprese dalle nostre telecamere. Da parte nostra oltre ad aver avviato immediatamente gli interventi per ripulire le pareti imbrattate e per sistemare le aree danneggiate ci siamo già attivati per potenziare il sistema di videosorveglianza all’interno del cimitero».