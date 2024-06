PESARO Il Cantiere Rossini nei giorni scorsi ha celebrato con grande successo il proprio Open Day in occasione del World Boating Day, un evento globale che promuove la passione per il mare e l'industria nautica in generale. Pesaro, con il suo porto dedicato agli yacht, è stata al centro dell'attenzione con una partecipazione massiccia di appassionati.

Durante l'Open Day, moltissime persone hanno affollato il Cantiere Rossini, cogliendo l'opportunità di scoprire ed esplorare le loro strutture. Un cantiere moderno e pionieristico, specializzato nella ripitturazione di grandi imbarcazioni e costruito con le più avanzate tecnologie per garantire i migliori risultati con un impatto ambientale minimo. Lo staff del cantiere ha condiviso con entusiasmo i segreti del mondo della nautica, spiegando il processo di refitting senza tralasciare alcun aspetto.

È stata evidenziata l'importanza della regione Marche per l'industria nautica, riconosciuta come una delle regioni leader in Italia nella costruzione di navi e imbarcazioni, con un fatturato regionale che nel 2022 ha superato 1 miliardo di euro grazie alle esportazioni. Cantiere Rossini è inoltre un membro fondatore della Marche Yachting and Cruising, un'associazione che promuove la collaborazione tra le aziende della nautica e del turismo marittimo nella regione Marche. L'evento, grazie al patrocinio dell'Autorità di Sistema Portuale di Ancona, è stato incluso nell'iniziativa Italian Port Days.