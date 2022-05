Sneakers contraffate vendute online: sanzionati anche acquirenti pesaresi

PESARO - Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso hanno scoperto e bloccato una rete di commercio online di calzature contraffatte, denunciando, per i reati di ricettazione e contraffazione, una coppia di trevigiani che aveva commerciato scarpe sneakers, con noto marchio italiano, in voga soprattutto tra i giovani, abilmente contraffatto.

Nell’arco di poco meno di un anno, i due indagati, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram, che in pochi mesi ha registrato numerose iscrizioni e sul quale era possibile ottenere anche il book fotografico delle scarpe offerte, sono riusciti a vendere calzature, solitamente dal valore di mercato prossimo ai 500 euro per singolo paio, al più vantaggioso prezzo di 200 euro.

Le sneakers erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina, che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste degli acquirenti. Dopo il pagamento, i clienti ricevano le scarpe direttamente a casa, tramite corriere espresso. Numerosi gli acquirenti delle calzature contraffatte, diversi dei quali residenti in provincia di Pesaro Urbino sanzionati per incauto acquisto di merce contraffatta. La sanzione va dai 100 a 7mila euro.

