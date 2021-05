Dietro la scuola c'è da tempo il ritrovo dei tossici: «I nostri figli stanno vedendo di tutto»

PESARO - Siringhe, lacci emostatici e fazzoletti insanguinati. È quello che i ragazzini delle medie della Don Gaudiano vedono entrando a scuola dall’ingresso secondario. I genitori non ci stanno e oltre a voler portare all’evidenza la situazione chiedono interventi. Una scuola recentemente bersagliata anche dai vandali: ragazzini poi identificati e denunciati. Ma quello del ritrovo dei tossici è questione più annosa, già più volte evidenziata.

«I nostri figli entrano dall’ingresso di via Galigarie, non il principale – spiegano alcuni genitori – a causa delle restrizioni dovute al covid quattro classi non entrano dall’entrata principale. Ma quello che vedono i nostri figli è inaccettabile. L’altro giorno sono state trovate scatole di soluzioni liquide per le iniezioni, lacci emostatici, ma anche siringhe e fazzoletti insanguinati. Altre volte ci sono bottiglie rotte di alcolici e cocci. Non è un episodio sporadico perché già lo scorso anno abbiamo sollevato il problema, ma ora la situazione di degrado è sempre più evidente. Il rischio che qualche bambino giocando possa cadere sui vetri o possa accadere un incidente con una siringa c’è, non possiamo far finta di niente». Il gruppo di genitori ha scritto una lettera al Comune e il capo di gabinetto si è messo in contatto con loro la scorsa settimana.

«Non siamo qui a fare polemica ma sarebbe il caso di trovare una soluzione alla questione. Per questo speriamo ci possa essere un incontro tra la scuola, il Comune e la Questura per studiare un correttivo. Le telecamere di videosorveglianza della scuola ci sono, ma forse andrebbe delimitata l’area per evitare l’accesso. Non vorremo trovare qualcuno morto di overdose una mattina». Non si tratterebbe di ragazzini, piuttosto di frequentatori del parco Miralfiore e Stazione, dediti al consumo di eroina. Ma non è tutto perché «più di una sera, una residente ha sentito urla e botte contro i vetri della scuola. Ha dato l’allarme alle forze dell’ordine anche durante questa settimana».

Una zona sotto tiro perché proprio l’altra settimana settimana le volanti della questura hanno chiuso anche l’indagine che riguardava i danneggiamenti alla Don Gaudiano risalenti al 26 aprile. Avevano rotto una vetrata corrispondente alle paratie della scala di sicurezza dell’uscita di emergenza. Dopo una serie di accertamenti hanno denunciato tre giovani, due minorenni e un maggiorenne. Ragazzi noti perché apparterebbero al gruppo che ha già compiuto diverse scorrerie in piazza Redi.

