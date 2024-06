Pesaro, i rottweiler gli attaccano le pecore e lui danneggia la casa della vicina: due processi

PESARO I cani assaltano le pecore del vicino, che reagisce provocando dei danni alla donna sua confinante e spaccandole il citofono. Un caso che culmina in una serie di denunce incrociate e in un doppio processo. E’ la storia, finita in questi giorni nelle aule giudiziarie, di due vicini di casa di Montelabbate dai rapporti più che tesi. Il fatto scatenante risale al settembre del 2022 quando la donna, proprietaria di due rottweiler, una signora di 56 anni, avrebbe omesso di custodire i suoi cani per «imperizia, imprudenza e negligenza» in base alla querela sporta. I rottweiler si erano intrufolati nel giardino del vicino e avevano assalito tre pecore causando alle stesse gravi ferite.



Ovino abbattuto



Tra l’altro uno degli ovini aveva dovuto essere abbattuto perchè le lesioni riportate erano state ritenute troppo gravi dal veterinario.

Lo stesso proprietario degli animali, un giovane di 28 anni, accortosi dell’assalto era corso nel loro recinto per difenderle ma aveva rimediato a sua volta delle ferite alla mano da parte dei rottweiler tanto da finire al pronto soccorso dove gli erano stati dati 10 giorni di prognosi. Così era scattata una prima denuncia per lesioni colpose e omessa custodia di animali nei confronti della signora. Ma i rapporti tesi tra i due erano poi sfociati in un altro episodio che è costato al giovane una denuncia a suo carico.

Non sarebbe stata infatti la prima volta che i rottweiler erano riusciti a introdursi nel terreno dell’uomo che a sua volta si è recato nella proprietà del vicino e con un martello ha poi distrutto la cassetta della posta e scardinato il palo dove era installato il citofono. Di qui la controdenuncia per danneggiamenti aggravati e violazione di domicilio. Ieri davanti al giudice monocratico si è discusso il caso dei danneggiamenti con l’imputato che ha estinto il reato grazie ai lavori socialmente utili alla Città della Gioia.

L’uomo era difeso dall’avvocatessa Alice Terenzi. L’altro processo, quello legato all’aggressione delle pecore e all’omessa custodia da parte della signora, verrà discusso il 14 giugno davanti al giudice di pace. A difendere la donna è il legale Silvia Pierini.