Sempre vicino alla Romagna: Valentino Rossi e l'Academy lanciano la raccolta fondi per gli alluvionati

PESARO - Non si è mai tirato indietro e con la Romagna ha ed ha sempre avuto un rapporto forte. Già dai primi giorni Valentino Rossi è stato vicino alle popolazioni che hanno dovuto affrontare la difficile operazione dell'alluvione. Incitamento e sostegno e adesso un'altra iniziativa insieme all'Academy per rimanere vicino a quelle popolazioni da cui da qualche giorno si parla meno ma i cui problemi e i relativi disagi rimanngono sempre forti con necessità a volte anche impellenti. E allora ecco la raccolta fondi per aiutare chi nella seconda metà di maggio ha perso tanto, in qualsiasi caso anche tutto.

E la conferma del grande rapporto con la Romagna la partecipazione ieri notte con Francesca e il suo clan ospiti di Vasco Rossi alle prove (aperte al fan club di Vasco) del concerto di Rimini dove a un certo punto il rocker ha cantato con il Gallo (il suo storico bassista) Romagna Mia.