PESARO - Ladri nel “ghetto” di Trebbiantico, il quartiere residenziale sopra l’antico borgo. Tra le 18 e le 19 di martedì sera, poco prima di cena, due abitazioni, nei pressi del Parco degli Esuli, sono state visitate, molto probabilmente anche dalla stessa banda di ladri. Sul posto, dopo l’allarme delle famiglie prese di mira, sono intervenuti prontamente i carabinieri e, alcuni residenti hanno dichiarato di aver visto alcune auto sospette sostare nell’ampio parcheggio ai piedi del parco.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Morto a 18 anni per overdose di oppio: chiesto il processo anche per la fidanzata

È un quartiere ad alta densità abitativa e, per via del fatto che in molti hanno cani e gatti, ci si conosce un po’ tutti ed è molto tranquillo, forse è anche per questo che è risultato ancora più scioccante l’intervento dei ladri. In uno degli appartamenti colpiti le persone erano in casa, nell’altro sono fuggiti al rientro dei proprietari, lasciando poi custodie di gioielli e oggetti vari disseminati nel prato del parco.

«Abbiamo ritrovato qualche piccolo ciondolo, le custodie di alcuni gioielli e qualche oggetto nel parco, - racconta Letizia - segno che forse si sono spartiti la refurtiva prima di scappare». Letizia è rientrata a casa martedì sera intorno alle 18,45 e si è accorta subito che qualcosa non andava: «Sono entrata dal garage e dalla taverna, ma ho notato subito alcune porte aperte che non mi sembrava di avere lasciato. Non ho sentito rumori particolari, ma ho avuto la sensazione che fossero ancora dentro, così ho sono tornata nella tavernetta e ho chiamato il 112».

Purtroppo sono scomparsi oggetti dal grande valore affettivo: «Dal braccialettino con i corallini di quando è nato mio figlio - racconta dispiaciuta - alla fede di mia madre. Gioielli anche di un certo valore, ma il valore affettivo supera di gran lunga quello economico. Qualche moneta antica, ma il danno è anche psicologico». Dalla casa di Letizia i malviventi si sono spostati nel parco ed hanno adocchiato una persiana aperta in una casa lì vicino, con la luce spenta. Forse questo gli ha fatto tentare il secondo furto che però non è andato a buon fine. I ladri hanno aperto la finestra con un piede di porco ma poi, forse disturbati dall’arrivo dei carabinieri a sirene spiegate, se ne sono andati in tutta fretta senza portare via nulla. «Io ero nella taverna e mia figlia nella camera al primo piano - racconta l’altra famiglia presa di mira - quando sono salita al piano terra ho trovato il mobiletto dell’ingresso aperto con le cose appoggiate da una parte. Non hanno preso nulla da noi, per fortuna la sirena dei carabinieri deve averli fatti definitivamente scappare».

Nella chat whatsapp del quartiere si è subito divulgata la notizia e sono nate alcune proposte di sorveglianza: dall’utilizzo di agenzie preposte al posizionamento di telecamere in contatto con le forze dell’ordine, come nel vicino Ledimar.