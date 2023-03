Recupero dei centri storici e dei borghi: forte interesse per l'intervento del ministro Sangiuliano

PESARO - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano questa mattina a Pesaro nel salone Metaurense della Prefettura a Palazzo Ducale, per la tavola rotonda “Egocentrica umanesimo versus metaverso, ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell’abitare”: promossa dal Centro Studi della Mati Group.

Il dibattito affronta i temi legati al recupero urbanistico ed edilizio dei borghi come elemento primario per una resilienza dell’anima collettiva e come luogo inclusivo e plurale contro la spersonalizzazione dettata dal consumo compulsivo delle virtualità, per un recupero urbanistico ed immobiliare dei centri storici italiani, all’insegna di un’identità culturale dei singoli territori.

All’incontro, introdotto da Emanuela Saveria Greco (Prefetto di Pesaro), Matteo Ricci (sindaco di Pesaro) e Dino Latini (presidente del Consiglio Regionale delle Marche), presenti anche Ivano Dionigi (classicista, già Rettore dell’Università degli studi di Bologna), Gaetano Coraggio (designer e direttore scientifico del Centro Studi della Mati Group), Alessandro Gaetano (ordinario di Economia all’Università degli studi di Roma-Tor Vergata), Marco Tamino (architetto e urbanista).

«Il tema sul recupero dei centri storici e del loro patrimonio edilizio - sottolinea Mauro Bosco, presidente del Centro Studi della Mati Group - ha una connotazione prioritaria sulla necessità di protezione delle identità e dei luoghi della memoria. Rigenerare significa reintrodurre cultura e umanità, offrendo un capillare slancio economico e sociale ai territori». Secondo Gaetano Coraggio (direttore scientifico del Centro Studi della Mati Group) «il recupero edilizio ed urbanistico è chiamato a sfide globali che non possono prescindere da principi etici e di evoluzione tecnologica, rivolti necessariamente a sostenibilità ed efficienza energetica".