PESARO «Lavori fermi al cavalcaferrovia? Non è così, solo qualche giorno di ferie concesso alla ditta. Per la parte centrale del ponte dovremo intervenire anche di notte, serve un accordo con Rfi per ragioni di sicurezza sul traffico ferroviario. Operazione nei tempi, non siamo in ritardo sul cronoprogramma».Dall’alto della gru, sulla quale giovedì sera è salito per togliere il velo alla Madonnina dei Capuccini restaurata, l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Pozzi è sicuramente riuscito a vedere meglio di altri, considerata la posizione privilegiata, la situazione in corso al cavalcaferrovia, dove l’intervento di straordinaria manutenzione, iniziato ad aprile, è arrivato alla rimozione delle vecchie barriere di protezione fino a circa metà dell’asse.

Il cronoprogramma



Tornato a terra, Pozzi è stato subito incalzato sullo stato dell’arte del cavalcaferrovia, rispondendo a chi ha visto nell’ultimo periodo, il ponte sempre transitabile in entrambi i sensi di marcia, su una corsia per direzione con il restringimento degli spazi, ma nessun operaio lavorare al cantiere. Se nel mese di luglio gli uomini della ditta Brandi erano stati visti al lavoro con grande fermento, in un’occasione anche di sabato dalle 5 di mattina fino alla sera, con turni serrati, ora c’è calma piatta.



«I lavori non si sono assolutamente mai fermati - risponde convinto Pozzi - a parte qualche giorno di pausa ferragostana, anche le ditte hanno diritto ad avere qualche giorno di ferie. Stiamo operando in sinergia con Rfi, perchè rispetto alla parte centrale del cavalcaferrovia dovremo intervenire in accordo con loro, per ragioni di sicurezza e per il discorso del traffico ferroviario che crea interferenza nel momento di lavorazione. Interverremo sulla parte centrale del ponte sopra i binari in alcune ore notturne, quando ci diranno che non ci saranno interferenze, a seconda del passaggio dei treni e di quelli che sono gli interventi di manutenzione straordinaria che Rfi fa sulla sua rete. Per il resto, il lavoro sta procedendo bene e siamo in linea con il cronoprogramma (ultimazione prevista nella primavera 2024, ndr)».



L’assessore, ampliando il raggio a tutta l’area circostante, ricorda anche che è in corso la riqualificazione del sottopasso ferroviario, oltre alla realizzazione del deposito per le biciclette vicino al parcheggio della stazione. Un’operazione, quella al cavalcaferrovia, da 3 milioni di euro, interamente finanziata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e Finanze attraverso il bando vinto dal Comune nel 2021. Il cantiere segue quello da 313 mila euro che il Comune ha concluso nel 2019. Intanto nella zona dei Cappuccini restano valide tutte le modifiche alla viabilità, almeno fino al 25 settembre, scadenza attualmente fissata dall’ordinanza comunale nell’ultima proroga pubblicata. E quest per consentire, nella parte sottostante al cavalcaferrovia, i lavori al sottopasso pedonale che collega via Cardinal Massaia a via XXIV Maggio, con la necessità di Marche Multiservizi di avviare i lavori a completamento dell’intervento di riqualificazione.



Il divieto



Oltre al divieto di transito nel sottopasso stesso, l’ordinanza blocca la circolazione anche in via Cardinal Massaia nel tratto compreso tra via Rossi e il Sagrato della Chiesa e altre modifiche viarie e legate alla sosta. Un anno di lavori, con termine nella prossima primavera, per mettere a norma e rinnovare il sottopasso. Un intervento complesso, del valore di oltre 700 mila euro, che richiede anche la sinergia di Marche Multiservizi, che sta provvedendo nel corso dell’estate all’adeguamento della rete del gas. Verrà demolita una parte delle attuali rampe, con la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore (dal 15 all’8%). Questo per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio dei ciclisti, ora costretti a scendere dalla bicicletta per poter attraversare il percorso.