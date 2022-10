PESARO - Scogliere di levante, lavori al via a gennaio. Conclusione prevista ad aprile, prima della stagione balneare. Se i piani e il cronoprogramma che emerge dagli atti comunali e dalle ultime dichiarazioni dell’amministrazione comunale verrà rispettato, entro la prossima estate tra Sottomonte e la zona di levante saranno effettuati interventi di difesa della costa dall’erosione su sedici scogliere.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Matteo Ricci, prove generali da candidato alla segreteria Pd: il sindaco in giro per l'Italia a cena dalle famiglie



L’iter

L’ultima novità riguarda l’avviso dell’indagine di mercato (scadenza per le manifestazioni di interesse il 26 ottobre) per individuare successivamente la ditta, tramite procedura negoziata, per la straordinaria manutenzione delle undici scogliere davanti al tratto di spiaggia di viale Trieste, fronte levante. L’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 7 dicembre, pena la perdita del finanziamento collegato al Piano nazionale ripresa e resilienza, come previsto dalle prescrizioni regionali. La consegna dell’appalto è prevista per gennaio 2023. I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 15 aprile 2023 per non interferire con la stagione balneare.



Il rischio

Qualora dovesse tardare l’ultimazione dei lavori, si dovrà sospendere ogni lavorazione fino alla fine del mese di settembre 2023. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che ripristina l’omogeneità della difesa longitudinale delle undici scogliere della spiaggia di levante. I lavori consistono nell’apporto di massi naturali di adeguata pezzatura provenienti da cave di prestito autorizzate.



I mezzi

I lavori verranno realizzati attraverso l’utilizzo di un motopontone galleggiante per il trasporto del materiale, munito di gru per il sollevamento e deposito dei massi sulle scogliere esistenti per il loro rifiorimento. L’approvvigionamento avverrà direttamente in mare, attraverso un altro natante che rifornirà di massi calcarei il motopontone tramite la tecnica dell’allibo con pontone leggero. Non è previsto l’utilizzo di banchine a terra. La durata presunta dei lavori è di tre mesi, per un importo di 500.000 euro.



L’approvazione

E’ in fase di approvazione il progetto esecutivo dei lavori in appalto. In precedenza il Comune aveva partecipato al bando regionale per la messa in sicurezza del territorio sull’annualità 2023. In graduatoria Pesaro era finito al quarto posto, intercettando i 350 mila euro richiesti, ai quali andavano aggiunti 150.000 euro di co-partecipazione comunale, per arrivare ai 500.000 euro utili a completare l’opera a mare. Questo prima che arrivassero i canali Pnrr. Intanto, entro la fine del mese di ottobre inizieranno i primi lavori alle scogliere di Sottomonte. Un intervento di manutenzione straordinaria dei massi presenti nel tratto compreso tra il civico 84 di strada delle Marche e l’ultima concessione prima della spiaggia libera.



Il cofinanziamento

L’importo complessivo dei lavori è di 170mila euro, con un co-finanziamento comunale di 43mila euro per il 2022, in attesa che, come ha auspicato pochi giorni fa l’assessore Pozzi, nelle prossime annualità, possano arrivare gli altri fondi necessari per completare l’opera, già richiesti alla Regione per realizzare le operazioni anche nelle restanti 4 scogliere inserite nel progetto originario presentato dall’amministrazione all’ente dorico.