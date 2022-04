I proprietari sono usciti, una banda fa razzia di denaro, oro e gioielli in una villa della zona mare

PESARO - La banda apre la cassaforte e si porta via tutto quanto di prezioso conteneva: il bottino è ingente. Il colpo è avvenuto sabato sera in una villa di viale della Vittoria, lungo la statale 16, nella zona mare. I ladri, per gli inquirenti ha agito una banda di professionisti, sono entrati in azione pressochè indisturbati dopo essersi assicurati che in quel momento non ci fosse nessuno all’interno. E infatti i proprietari non c’erano, erano usciti e al rientro hanno avuto la brutta sorpresa di ritrovarsi con l’abitazione svaligiata e completamente sottosopra.



I malviventi hanno colpito a quanto pare senza eccessiva fretta. Prima hanno tagliato le inferiate di una portafinestra posta al piano terra per poi introdursi all’interno dell’abitazione passandola al setaccio, stanza per stanza. I ladri si sono mossi con circospezione per non farsi vedere o sentire dall’esterno. Una volta nelle camere hanno messo tutto sottosopra cercando oggetti di valore e denaro. Ma erano preparati tanto che avevano con loro una smerigliatrice con cui hanno aperto la cassaforte.



Da qui hanno preso gioielli e preziosi come bracciali, catenine, orecchini, ori e anche del denaro contante. L’ammanco è ancora da quantificare, le operazioni sono in corso, ma si parla di diverse migliaia di euro. Un bottino dunque sostanzioso con il quale la banda se n’è andata facendo perdere le tracce. Al rientro i proprietari, una volta resisi conto dell’intrusione fraudolenta, hanno subito allertato il 112 e sul posto è intervenuta la volante della polizia che ha effettuato i rilievi del caso. Gli agenti hanno acquisito elementi utili alle indagini e visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona per capire se ci possa essere traccia dell’arrivo della banda, con quale mezzo i ladri possano essersi spostati e altre tracce che possano far risalire ai responsabili.



Nelle scorse settimane sono stati segnalati altri furti, sempre a cavallo del weekend, nella zona mare lato Levante e in alcuni appartamenti del centro storico sempre a ridosso della statale Adriatica e sempre in assenza di proprietari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA