PESARO - Per ironia della sorte all’ingresso della navata a croce greca c’è un dipinto che raffigura il vescovo Sant’Emidio d’Ascoli, protettore dai terremoti, che a Candelara non è proprio riuscito a fare la grazia. Le scosse del 9 novembre hanno gravemente lesionato la pieve di Santo Stefano, minando la sicurezza dell’edificio. La chiesa dopo quattro mesi è ancora chiusa, così come alcune stanze della canonica, e le messe vengono celebrate provvisoriamente nel salone dell’oratorio di fronte, oppure nella parrocchia di Santa Maria dell’Arzilla.

Per il resto stop obbligato ai matrimoni, numerose le richieste giocoforza disdette, e alle visite turistiche lungo il percorso didattico delle api con la loro cera utilizzata per le candele, simbolo del borgo collinare. I danni alla pieve sono notevoli e altrettanto i malumori dei fedeli di cui si fa portavoce don Giampiero Cernuschi che lamenta disagi e incertezze sui lavori di ristrutturazione. Ma il progetto, a detta dei tecnici incaricati dalla parrocchia, è a buon punto ed entro fine mese saranno istallati i ponteggi per l’avvio delle opere di ripristino della sicurezza.



L’ultima parola



Mancherebbe l’ultima parola della Curia arcivescovile per la copertura delle spese, anche se il finanziamento sembrerebbe assicurato. Lavori non di poco conto. Il timpano della parete lato est si è spostato di tre centimetri, vistose un po’ ovunque le crepe sui muri, le infiltrazioni di pioggia unite all’umidità stanno minacciando i preziosi affreschi, mentre i calcinacci come il giorno delle scosse ricoprono il pavimento. Rovine strutturali di vecchia data, sia per la vetustà della pieve (risale al VI-VII secolo, più antica del castello), sia per le fondamenta a rischio che gravano su di un terreno argilloso instabile. Magagne alle quali il terremoto ha dato la mazzata finale. L’operazione è in mano allo studio associato di Pesaro dell’ingegner Franco Fulvi.



«Abbiamo appena finito il progetto di sistemazione - spiega il tecnico -, il piano deve essere approvato dalla Soprintendenza. La chiesa richiederebbe un consolidamento molto più ampio, ma andiamo per gradi. Intanto avvieremo questi primi lavori per sanare i danni del terremoto e rimettere in sicurezza la pieve. La seconda fase riguarderà invece le fondazioni e le crepe, specie nella canonica». Il cantiere dovrebbe aprirsi entro fine mese e i lavori terminare con l’arrivo dell’estate. «Per il momento saranno installati dei tiranti e si realizzerà il consolidamento del tetto, per migliorare il comportamento statico dell’edificio - sottolinea l’ingegner Fulvi -. I danni maggiori sono il timpano della parete lato est che si è spostato di tre centimetri e le crepe provocate dall’instabilità del terreno argilloso che, per le condizioni climatiche, si sta ritirando». I lavori saranno finanziati dalla Curia, proprietaria del bene.



«L’arcidiocesi ci ha richiesto le schede sui lavori necessari - spiega il progettista -, stiamo sollecitando i preventivi di spesa e nel giro di qualche settimana verranno montate le impalcature». Intanto don Cernuschi sembra impaziente perché il blocco della vita parrocchiale comincia a pesare: «Sollecito i tecnici a sbloccare la situazione, i fedeli e non solo loro si lamentano. Sono saltati il Natale e Santo Stefano, e non ce la facciamo a riaprire neanche per Pasqua. Le sante messe vengono celebrate nel salone dell’oratorio oppure all‘Arzilla. Non sappiamo ancora niente sui finanziamenti, alla Regione non è stato ancora riconosciuto lo stato di calamità per il terremoto e non abbiamo avuto risposte dall’Arcidiocesi. Non si può abbandonare il paese in questo modo».



La sistemazione



I lavori di sistemazione sono stati richiesti anche per la chiesetta di Santa Lucia nel castello, con la facciata gravemente in degrado. Diroccata e non visitabile anche quella conventuale di San Francesco che risale al ’600.