Palazzo Ricci: i costi continuano a lievitare, il Comune adesso è chiamato a scegliere

PESARO - Recupero di Palazzo Ricci e creazione del Campus della Musica, i costi dei lavori sono «lievitati in maniera significativa». Comune chiamato a fare una scelta: nell’appalto finanziato con i fondi Iti, priorità alla bibliomediateca del Conservatorio Rossini. Poco prima di Natale la giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo per i lavori di riqualificazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Ricci con la creazione del Campus della Musica.

L’esecutivo (ultima riunione prima del rimpasto che è stato ufficializzato pochi giorni fa), ha dato il benestare al primo stralcio dell’intervento del valore di 2 milioni e 346 mila euro.



L’opera complessiva è infatti suddivisa in due stralci, per un importo di 5 milioni e 359 mila euro, finanziati con i fondi Iti, acronimo di Investimento territoriale integrato. La prima parte dei lavori, come era previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica, includeva la riqualificazione del giardino della musica Riz Ortolani (che, quando è aperto, soffre della presenza di soggetti borderline, sbandati o peggio), il recupero della ex limonaia, il restauro e l’efficientamento energetico di Palazzo Ricci limitatamente a parte del piano interrato, al piano terra del corpo di fabbrica principale, alla copertura del corpo di fabbrica principale e al volume tecnico su via Giordani contenente anche la centrale termica e la cabina di trasformazione Enel.

In fase di progettazione definitiva ed esecutiva l’importo lavori, come riportato nella delibera di giunta, è però «lievitato in maniera significativa. L’aumento dei costi, comunicato in prossimità della scadenza del termine di consegna del progetto definitivo, è stato motivato dai progettisti come conseguenza della definizione delle scelte progettuali, in particolare di quelle legate alle soluzioni antincendio e strutturali, e alle relative conseguenti implicazioni sulle lavorazioni edili complementari».



Il Comune, per rimanere nei limiti economici imposti dal Progetto Iti (1 milione e 865 mila euro, ai quali aggiungere 481 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione, arrivando così a 2 milioni e 346 mila euro), ha dovuto fare una scelta nei lavori da realizzare. Nella valutazione, sono stati tenuti in considerazione alcuni elementi: lo stato pressoché concluso della progettazione definitiva ed esecutiva al momento della comunicazione del significativo aumento dell’importo lavori. E la scadenza di marzo 2023 come termine ultimo stabilito dalla Regione March e quindi il tempo limitato a disposizione per il completamento della progettazione in corso considerato che i lavori dovrebbero partire per le prossime settimane. Il Comune ha infatti la necessità di concludere i lavori entro gennaio 2023 al fine di consentire l’entrata in funzione della nuova bibliomediateca per marzo 2023 come previsto dalla cronologia già definita.



«La progettazione dei lavori di riqualificazione del giardino della musica Riz Ortolani e dei lavori di restauro della ex limonaia - si legge - rientra tra le prestazioni previste dal documento propedeutico alla progettazione, allegato al bando di gara dei servizi, e dal disciplinare di incarico ed è quindi una prestazione prevista dal contratto. Obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale è anche quello di riqualificare il giardino della musica Riz Ortolani e restaurare la ex limonaia creando così uno spazio polifunzionale all’aperto sia a servizi della bibliomediateca che per concerti e spettacoli estivi». Ma per restare nel quadro dei costi «abbiamo optato per finanziare all’interno del Progetto Iti la realizzazione della bibliomediateca del Conservatorio in quanto stralcio funzionale e funzionante che consente di impiegare tutte le risorse economiche concesse dal finanziamento».



E’ stato così approvato un progetto definitivo delle opere oggetto di appalto, con obiettivo «il recupero dei locali dei piani interrato e terra del corpo principale dell’immobile nei quali accogliere la bibliomediateca del Conservatorio e della Fondazione Rossini». In una fase separata, di conseguenza, il progetto delle opere escluse dall’appalto, non più comprese all’interno del finanziamento Iti.

