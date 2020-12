Addio Giorgio. Scomparso a 85 anni lo storico parrucchiere, fu un maestro per generazioni di giovani

PESARO - Un altro grave lutto per la città: la scomparsa di Giorgio Coralloni, storico "barbiere di qualità”, coiffeur conosciuto e stimato, che ha formato centinaia di professionisti. Aveva problemi al cuore, degenerati in maniera repentina e, dopo il ricovero al San Salvatore lunedì, si è spento martedì sera, intorno alle 22, all’età di 85 anni.

Giorgio era un amante della bellezza, rinomato collezionista d’arte, tra quadri, orologi, pistole, monete d’epoca, tanto che aveva creato anche una sua piccola galleria personale nel suo ultimo salone, con quadri e sculture, in via Bertozzini, in cui aveva lavorato fino alla soglia dei suoi 80 anni.



Eredità di famiglia

Un’eredità di famiglia: era cresciuto nella bottega del babbo Amintore, lungo corso XI Settembre, e aveva poi aperto lo storico negozio in piazzale Collenuccio, frequentato da professionisti di ogni settore, così come dai tanti artisti protagonisti del Rof e delle stagioni teatrali. Non solo ha tramandato la sua arte al figlio Giovanni, ma ha insegnato per decenni a centinaia di parrucchieri che hanno poi intrapreso con successo, grazie ai suoi consigli, questa attività. «Faceva il suo lavoro con tanta passione - racconta la figlia Alessandra - e ha tirato su intere generazioni. Era un parrucchiere amante dell’arte, della bellezza, in tutto e per tutto: dalla passione per le sue collezioni a quella per il suo mestiere. Con la mia mamma, Marisella (anche lei storica parrucchiera) si erano conosciuti da ragazzi, perché entrambi facevano questo mestiere, come anche il babbo di mia mamma. A partire dagli anni ’70, chiunque venisse a Pesaro, per il Rof o per la Mostra del Cinema, passava da lui. Aveva ancora clienti, fino all’ultimo, che venivano anche da Rimini o Bologna per farsi tagliare i capelli».

Così lo ricorda il suo amico Tullio Giacomini: «E iersera Giorgio Coralloni ha salutato la sua città, senza dir nulla. Ma sapendo che di lui ne avrebbero parlato subito. Con affetto e revocando immagini e voci di ricordi felici, ridenti, birichini. Non per nulla Giorgio fu una parte umana della città, che recitò sin da ragazzino la sua arte di barbiere alla ribalta del successo. Nei tempi ebbe l’intelligente capacità di farsi esperto di belle arti e così seppe “dipingere” anche rendendole inimitabili, capigliature di persone davvero importanti. Quasi rifacendosi a ritratti, più o meno antichi, che poi avrebbero fatto parte di una sua eccellente domestica galleria. E Giorgio fu maestro abilissimo, nel creare in Pesaro, una “confraternita” di artisti della barbieria noti e ricercati. E come chi seppe fare ottimo lavoro, ottimo fu il lascio di Giorgio a suo figlio Giovanni che modellò e modella gentili e ricercate acconciature per signore di ogni età».

«Mi stringo a voi - il telegramma del sindaco alla famiglia - nel dolore per la scomparsa del caro Giorgio, maestro per generazioni di barbieri, grande innovatore stimato ed apprezzato anche fuori dei confini cittadini». Funerali oggi alle 14.30 al Cristo Risorto.

