Marche Pride c’è la divina delle drag queen. Prime anticipazioni sugli ospiti: Elecktra Bionic e l’icona Romina Falconi

PESARO - Il Marche Pride a Pesaro si avvicina, corteo di un’ora nel lungomare fino in Baia Flaminia, il concerto della madrina Romina Falconi. E chiusura con la drag queen d’Italia Elecktra Bionic. La data già fissata è quella di sabato 18 giugno.



Manca ormai poco più di una settimana all’atteso appuntamento con il Marche Pride 2022, che quest’anno, dopo le edizioni di Ancona nel 2019 e 2021 e in modalità digitale nel 2020, per la prima volta porterà l’ondata Arcobaleno a Pesaro. Non c’è ancora un programma ufficiale, ma emergono i primi dettagli dell’evento, contenuti nella determina comunale dell’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia, con la quale il Comune stanzia un contributo di 1500 euro a favore del comitato Marche Pride, dietro richiesta dello stesso comitato per le spese organizzative.



«La manifestazione, strutturata in una parata, è finalizzata alla sensibilizzazione e promozione delle istanze civili della comunità LGBTQI+ delle Marche - riporta nell’atto il dirigente Valter Chiani - Secondo le intenzioni degli organizzatori il Pride è un evento politico, sociale e culturale in cui celebrare la libertà e l’autodeterminazione di ogni individuo e rappresenta uno spazio che la comunità LGBTQI+ e transfemminista si prende assieme a tutte le altre minoranze contro il patriarcato e a favore della democrazia. Nel 2022 il soggetto scelto per il Marche Pride è la libertà dei corpi e delle menti attraverso l’arte come veicolo e come presa di coscienza di sé nel mondo e la conseguente lotta per i diritti umani».

Il Marche Pride, come riporta anche il documento comunale, è composto di 3 momenti: 4 conferenze fino giugno; Pride Week su tutto il territorio marchigiano con presentazione del libro “Fuori i nomi” e 3 laboratori del collettivo Nessuno Escluso e proiezione film di Amnesty International; giornata conclusiva con corteo a Pesaro dalle 17,30 alle 18,30 con esibizione di canto della madrina del corteo Romina Falconi e alle ore 23, esibizione di Elecktra Bionic».



Dopo o durante il corteo pomeridiano, che partirà da piazzale della Libertà, per arrivare in Baia Flaminia a Campo di Marte (nella zona della Rosa dei Venti, è già stata posizionata due anni fa la bandiera Lgbtq+), ci sarà un’esibizione musicale di Romina Falconi, cantautrice italiana, da sempre icona Lgbt, che spesso si è esposta a favore del Ddl Zan. In serata, ecco Elecktra Bionic (è probabile la sua presenza al party previsto a Villa Piccinetti), drag queen piemontese 27enne, il vero nome è Mattia Di Renzo, vincitrice dell’ultima edizione del programma televisivo Drag Race Italia

