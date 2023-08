PESARO Risiko delle scuole elementari, asili e università, traslochi in corso in cinque quartieri della città. Approvato il progetto per la preparazione della Pesaro Studi. Ieri mattina, si avvertiva chiaramente il rumore dei mobili che venivano spostati e del trapano. Guadagnando l’accesso dagli scalini principali, il fermento era visibile. Operatori al lavoro, una segretaria che forniva informazioni e uno scaffale su un lato dell’atrio principale con sopra un cartello nel quale c’era scritto il luogo di provenienza, cioè via Agostini.

Il fulcro



E’ proprio l’edificio sul versante ponente il perno principale al centro del risiko degli istituti scolastici che si sta attuando in queste ultime settimane prima del suono della campanella. Non c’è tempo da perdere, perchè gli alunni torneranno nei banchi il 13 settembre e non è un caso che da viale Trieste, a Soria fino a Santa Maria delle Fabbrecce e Vismara, passando per Muraglia, i lavori di trasloco e sistemazione degli spazi, per mettere a punto tutte le caselle del puzzle, girano a pieno regime.

La Pesaro Studi saluterà i corsi di laurea della Politecnica delle Marche, che troveranno spazio nell’edificio di via Petrarca (già completato il trasloco di tutto il mobilio interno e liberati gli spazi), che ospita la sede del quartiere di Muraglia. In viale Trieste, le aule liberate (100 mila euro investiti dal Comune nel progetto esecutivo appena sfornato dagli uffici per la straordinaria manutenzione del complesso) ospiteranno oltre agli studenti della Dante Alighieri, che torneranno al mare per il secondo anno consecutivo (il cantiere di via Gattoni dovrebbe iniziare in autunno, con più di un anno di ritardo sulla tabella di marcia), insieme ai 250 ragazzi della scuola elementare Mascarucci.



L’alienazione



Il Comune ha deciso di liberare la struttura di via Agostini (che verrà venduta, con l’ultimo sì arrivato in consiglio comunale), dopo i danni del sisma dello scorso novembre, anche se la comunicazione del trasferimento, giunta solo nel mese di giugno, ha creato malumori tra le famiglie. Nell’edificio di viale Trieste 391, vicino alla Pesaro Studi, andranno, invece, sempre a partire dal 13 settembre, i bambini della scuola dell’infanzia Skarabokkio. Il plesso di via Rigoni, infatti, è al centro di un intervento di demolizione e ricostruzione. I lavori sono già iniziati. E’ il primo cantiere del Pnrr nel settore dell’edilizia scolastica partito in città.

L’operazione, per un importo di 3,7 milioni di euro, è stata appaltata all’impresa Tagliabracci Costruzioni, (ribasso del 10,9%).

La fine dei lavori è prevista, come riportato nel cartello davanti alla scuola, per il 14 gennaio 2025. Verrà realizzato un polo 0-6 anni con un nido (per 30 bambini) e una scuola per l’infanzia (5 sezioni composte ciascuna da 25 alunni).



Il nuovo Polo scolastico sarà abbinato agli spazi del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia che verrà realizzato al primo piano. Da Soria, proseguendo verso l’area nord cittadina, nel nostro tour tra le scuole, ieri mattina siamo arrivati a Santa Maria elle Fabbrecce: il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della primaria Anna Frank. L’intervento, del valore di 3,6 milioni di euro, è interamente finanziato dal Pnrr.



Le aule



Gli alunni saranno spostati al centro civico di Vismara (sette classi) e i più piccoli nella scuola dell’Infanzia di Vismara. E proprio davanti al centro civico di Vismara ieri mattina c’era molta attività, tra camioncini dei traslochi davanti alla struttura e operatori allestivano le nuove aule scolastiche.