PESARO - Cantieri in zona stazione, ora si fa sul serio. E dopo il cavalcaferrovia con il cambio di viabilità nella zona della chiesa dei Cappuccini da oggi tocca al sottopasso a essere chiuso. Una chiusura che sarà per diversi mesi dato che i lavori di riqualificazione della zona saranno complessi e impegnativi. L’ordinanza per il sottopasso pedonale che collega via Cardinal Massaia a via XXIV Maggio entra in vigore da oggi, mercoledì 26 aprile, e sarà valida fino alla fine dei lavori. Prevede il divieto di transito per il sottopasso, quindi niente più pedoni e nemmeno ciclisti sine.

Le alternative



Provvedimento non da poco perchè il sottopasso è il modo più facile e sicuro per collegare il centro alla zona di Pantano. Ogni giorno è un flusso ininterrotto di persone che vi transita. D’altra parte il Comune, presentando la scorsa settimana il pacchetto milionario dei lavori in partenza nella zona della stazione ferroviaria l’aveva detto: «I disagi saranno inevitabili, ma puntiamo sulla comprensione dei pesaresi perchè i sacrifici di oggi sono per dei lavori importanti che andranno a vantaggio di tutta la comunità».

E per venire incontro alle esigenze dei ciclisti in via Cardinal Massaia, nel tratto tra via Rossi e il sottopasso verrà realizzata una pista ciclabile temporanea e a doppio senso al posto dei parcheggi ubicati sul lato della ferrovia. In questi giorni le modifiche più significative alla viabilità gravitano nell’area della chiesa dei Cappuccini dove la circolazione su via Cardinal Massaia è stata invertita. Chi arriva da via Bixio e via Rossi passa sotto il cavalcaferrovia con la possibilità di utilizzare il parcheggio di Porta Cappuccina e quello a ridosso della stazione.



Cosa cambia

Via Fratelli Bandiera è invece percorribile in senso contrario rispetto all’attuale, si scende verso via Rosolino Pilo. Sempre libere due corsie su quattro del cavalcaferrovia. I lavori dureranno circa un anno. Le prime modifiche alla viabilità avranno una durata di circa 2 mesi, poi ci saranno aggiornamenti viari in base agli step successivi. Un’operazione da 3 milioni, interamente finanziata dallo Stato con il bando vinto dal Comune nel 2021. Il cantiere segue quello da 313 mila euro che il Comune ha concluso nel 2019.



Un anno di tempo



E un anno dureranno anche i lavori al sottopasso per metterlo in sicurezza e rinnovarlo. Un intervento complesso, con un investimento di oltre 700mila euro che richiederà anche la sinergia di Marche Multiservizi, che contestualmente, a luglio, provvederà all’adeguamento della rete del gas. Verrà demolita una parte delle attuali rampe, con la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore (dal 15 all’8%). Questo per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio dei ciclisti, ora costretti a scendere dalla bicicletta per attraversarlo.