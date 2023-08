L'invasione delle meduse: in tanti ad ammirare a Pesaro la Cassiopea mediterranea

PESARO - Sorpresa qusta mattina a Pesaro con l'invasione delle meduse che ha catturato l'attenzione dei bagnanti. Tante, colorate e anche di grandi dimensioni, ecco la Cassiopea mediterranea

Le caratteristiche

Molto comune nel Mediterraneo, ed in Italia in particolare nel Mar Adriatico, preferisce nuotare a pochi metri di profondità e si sposta in maniera molto elegante muovendo il cappello. Nonostante le sue notevoli dimensioni, la Cassiopea Mediterranea non è assolutamente urticante; soltanto i soggetti più sensibili possono avvertire un piccolo pizzicore quando ne vengono a contatto