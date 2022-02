Farmaci per chi è in difficoltà, da domani a lunedì la raccolta in 44 esercizi commerciali

PESARO - Inizia domani la Giornata per la raccolta del farmaco, che si concluderà lunedì prossimo. Anche nella nostra provincia sono coinvolti i volontari del Banco Farmaceutico, che saranno presenti nella giornata di sabato prossimo , 12 febbraio, e 44 esercizi aderenti. I medicinali raccolti sosterranno 25 realtà del territorio, impegnate a prendersi cura delle persone in difficoltà economica.



L’esito del 2021

Per inquadrare il seguito de ll’iniziativa , nel 2021 sono state raccolte circa 3.500 confezioni di farmaci, pari a un valore di 28.000 euro. Per quanto riguarda le Marche, invece, il totale è 14.500 confezioni (112.500 euro) in 155 farmacie. Quest’anno la Giornata può contare sul supporto di 14.000 volontari in tutta l’Italia e mobilita oltre 17.000 farmacisti, fra titolari e non, che sostengono anche con erogazioni liberali un’iniziativa dallo spiccato carattere solidale.

Esiste una fascia di popolazione che vive in uno stato di povertà sanitaria, alle prese con ristrettezze tali da impedire perfino di acquistare medicinali per curare la salute. Un’emergenza che si protrae da anni, aggravatasi però a causa delle conseguenze lavorative, economiche e sociali provocate dalla pandemia. Nel 2021 si erano trovati in queste condizioni quasi 600.000 italiani, circa 164.000 in più rispetto all’anno precedente.

Da questi dati si evince, quindi, un incremento preoccupante per la sua ampiezza, pari a quasi il 38 per cento in più dal 2020 al 2021. Si tratta di persone indigenti che, per farsi curare, hanno chiesto aiuto alle 1.790 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico. La richiesta di medicinali ha sfiorato il milione di confezioni e attraverso la Giornata è stato possibile coprire oltre il 47 per cento del fabbisogno.

«La speranza per il nostro Paese – dichiara Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico – è anche responsabilità di ognuno di noi e si alimenta con piccoli gesti di gratuità. Invitiamo chiunque possa permetterselo a donare uno o più medicinali per chi ne ha bisogno, perché all’esigenza delle persone indigenti possiamo rispondere in maniera concreta partecipando alla Giornata per la raccolta del farmaco. Compiere un semplice atto di altruismo come questo, entrando in farmacia per donare un medicinale, è un modo per farci carico ciascuno di una parte della speranza di tutti».

L’elenco online

In tutta Italia sono 5.000 le farmacie dove si possono acquistare e donare medicinali da banco. Possono essere individuate con facilità, perché espongono la locandina dell’iniziativa e in ogni caso l’elenco delle attività aderenti è consultabile sul sito www.bancofarmaceutico.org. La Giornata ha il patrocinio di Aifa, collaborano Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e Bfresearch. Contribuiscono Ibsa Farmaceutici e Teva Italia, c’è inoltre il sostegno di Eg Stada Group, Doc Generici, Dhl Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico - La Farmacia dei Farmacisti spa e Gruppo Comifar.

