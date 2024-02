Fiamme di notte in un bilocale a Santa Veneranda, in casa non c'era nessuno

PESARO - Incendio in un bilocale a Santa Veneranda: sono andati a fuoco materasso, mobilio e suppellettili ma nessun danno strutturale all'abitazione. Il proprietario che vi risiede non era in casa quindi nessun problema di possibile intossicazione.

L'allarme è scattato questa mattina poco dopo le 4.30: i vigili del fuoco di Pesaro hanno raggiunto il luogo dell'incendio con tre mezzi e altrettante squadre. Alle 7.55 sono rientrati in caserma con l'incendio domato e l'appartamento messo in sicurezza. Alla base dell'incendio si ipotizza una causa elettrica, sul posto anche i carabinieri di Montecchio.