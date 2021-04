La droga nascosta anche nel microonde: la Polizia fa la festa al pusher nel giorno del suo 50° compleanno

PESARO - La droga nascosta in casa che spunta anche dal forno a microonde, spacciatore viene arrestato nel giorno del suo cinquantesimo compleanno: una cifra tonda per quello che è destinato a diventare un anniversario da dimenticare. L’attenzione della squadra mobile della Questura di Pesaro e Urbino, in questi ultimi giorni, è stata rivolta anche all’hinterland di Pesaro.

Luoghi solitamente ritenuti erroneamente meno soggetti ai controlli dalle forze di polizia e che alle volte nascondono soggetti insospettabili dediti ad attività illecite quale anche quella di spaccio.



Già, perché il 50enne in questione, a dispetto di una tranquilla vita sociale, apparentemente irreprensibile, conduceva parallelamente una fiorente attività di spaccio. L’attività info-investigativa condotta nell’ambiente dello spaccio, ha permesso agli investigatori di attenzionare l’uomo, cinquantenne incensurato, residente in periferia. Operaio alla luce del sole, ma pusher nell’ombra. Nel primo pomeriggio di venerdì scorso, tra l’altro corrispondente al giorno del suo compleanno, visto in particolare l’imminente lungo weekend pasquale, periodo nel quale il consumo, e di conseguenza lo spaccio, raggiunge il suo picco maggiore, gli investigatori si sono appostati all’esterno della sua abitazione. Vedendolo partire in sella ad uno scooter lo hanno bloccato procedendo al suo controllo.

Una volta raggiunta la sua abitazione è stata effettuata una perquisizione che ha permesso di ritrovare e sequestrare, all’interno del microonde, un barattolo di plastica contenente due involucri in cellophane uno con 10 grammi circa di cocaina e l’altro con grammi 15 circa di hashish. Accanto al microonde c’era anche un bilancino di precisione. Non è tutto perché nascosto sotto il tavolo c’era anche un barattolo più grande con all’interno due involucri, uno contenente cocaina del peso di 57 grammi circa e l’altro contenente hashish del peso di grammi 105 circa. Le successive operazioni di perquisizione compiute dagli agenti della Mobile diretti dalla dirigente Eleonora Cognigni hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 500 euro ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



L’intervento è terminato, su disposizione del pubblico ministero di turno, con il trasferimento nel carcere di Villa Fastiggi del 50enne che ha messo così fine a quella giornata che doveva, probabilmente nelle intenzioni dell’uomo, concludersi in maniera molto diversa. Convalidato l’arresto, il Gip ha applicato nei confronti dell’operaio la misura della custodia cautelare in carcere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA