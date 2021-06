Doppio faccia a faccia con i ladri in casa e furti in serie nella notte a Villa Fastiggi

PESARO - È un po’ l’incubo di tutti: trovarsi faccia a faccia con i ladri entrati in casa tua. Questa volta però i ladri sono stati messi in fuga dai proprietari. La luce di una torcia nel corridoio, la paura di trovarsi faccia a faccia con i delinquenti. Notte turbolenta nella zona di Villa Fastiggi dove alcuni malviventi hanno tentato di mettere a segno tre furti in sequenza. Ma a parte un appartamento messo sottosopra i ladri se ne sono andati a mani vuote.

Il primo episodio è avvenuto in via Fanti dove due persone sono entrate in un giardino per cercare di accedere a un’abitazione. Proprio in questo momento sono stati notati sia del proprietario che da una vicina il cui appartamento si affaccia sul giardino. Sono bastate delle urla e dei rumori per mettere in fuga i ladri che hanno superato una recinzione e se la sono data a gambe. II residenti hanno chiamato la polizia che è intervenuta sul posto con la squadra volante. Proprio durante il sopralluogo si è avvicinata una signora che lamentava un furto subito in via Farini. In pratica i ladri erano entrati da una finestra del bagno sul retro della casa approfittando dell’assenza dei proprietari che stavano parlando con i vicini davanti a casa sulla via. Hanno messo tutto a soqquadro rovesciando armadi e cassetti ma non sono riusciti a trovare nulla di valore. Non c’erano soldi né preziosi. Anzi, forse disturbati proprio dalla presenza dei residenti se ne sono andati anche in questo caso. Al momento dopo un primo rilievo non risulterebbero ammanchi.

Neanche il tempo di finire sopralluogo che è arrivata una terza chiamata di un residente di via Johnny sempre a Villa Fastiggi che ha raccontato di essersi trovato in casa faccia a faccia con i ladri. Mentre rientrava infatti ha notato la luce di una torcia nel corridoio così spaventato ha fatto rumore e i ladri sono scappati da dove erano entrati ovvero da una porta finestra del bagno che si trova nel retro della casa. Anche in questo caso non è stato portato via nulla perché sono stati disturbati proprio all’inizio del colpo. La polizia sta portando avanti le indagini ma con ogni probabilità si tratta di una coppia di ladri che ha tentato di battere la zona di Villa Fastiggi per mettere a segno i furti. Verranno visualizzate anche le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero fornire indicazioni pi precise per cercare di identificare i due ladri. La sequenza dei tentativi di furto fa pensare a un duo collaudato e già esperto in tecniche di violazione e razzia.



Va inoltre ricordato che come sempre l’attenzione e la collaborazione tra vicini di casa rappresenta un forte deterrente e permette l’attivazione dei controlli e delle ricerche con tempestività.

