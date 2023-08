PESARO Il disabile disoccupato spacciava la droga con la sua carrozzina elettrica: denunciato. Nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pesaro hanno pizzicato un uomo di 33 anni, di origine marocchina, disoccupato, già noto per reati in materia di stupefacenti, deferendolo all’autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione nasce da un’altra attività, quella del controllo dei minorenni borderline che gravitano attorno alla galassia delle baby gang. Da parte dei carabinieri dei comando provinciale è stata avviata a questo proposito una campagna che si concentra in modo particolare sulla diffusione degli stupefacenti tra i giovanissimi e sui collegamenti con le baby gang che imperversano nei quartieri.



Controlli intensificati



Si sono pertanto intensificati i controlli, anche con l’impiego di unità cinofile antidroga in aree sensibili, in considerazione anche dell’afflusso turistico alla vigilia del Ferragosto. Proprio nel corso di questi servizi i carabinieri hanno notato un uomo che, in ragione della sua disabilità, non potendo camminare, si spostava in città, da zona a zona, a bordo di una carrozzina elettrica. Il suo atteggiamento è apparso tuttavia piuttosto sospetto, anche in ragione delle notizie nel frattempo già acquisite sul suo conto. In particolare l’uomo, senza lavoro e condizionato dalla sua disabilità, faceva intendere di vivere in una situazione precaria e di povertà, ma una volta fermato dal controllo è emerso che aveva con sé una rilevante somma di denaro, circa 1000 euro in contanti, decisamente sproporzionata rispetto alle difficoltà economiche che millantava.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti ed eseguire un’accurata perquisizione: nelle parti meccaniche del veicolo su cui si spostava sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio, insieme a vari strumenti utili per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. In pratica aveva fatto del suo veicolo per disabili, una sorta di mezzo per il commercio ambulante: con la carrozzina si spostava di zona in zona per incontrare i clienti e nello stesso tempo vi trasportava la droga richiesta. Il 33enne è stato quindi denunciato alla Procura per spaccio.

Sono in corso indagini per accertare la provenienza della coca e l’eventuale inserimento dell’uomo in contesti locali dediti allo smercio di droga.