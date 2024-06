Corpo senza vita trovato a Pesaro vicino agli scogli: indagini in corso per dare un nome alla vittima

PESARO - Nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti lo stabilimento balneare n. 32, Bagni Gilberto, è stato recuperato il corpo senza vita di una persona la cui identità non è stata ancora stabilita.

Il corpo era vicino agli scogli ed è stata avvistata dal bagnino che lo ha subito raggiunto e recuperato ma ormai non c'era più niente da faree. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Pesaro con una propria motovedetta ed una pattuglia a terra. Sono tutt’ora in corso le attività di indagine da parte della Guardia Costiera di Pesaro, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica per l’identificazione della salma e l’accertamento delle cause del decesso.