PESARO «Erba alta e incolta nel nuovo parcheggio San Decenzio», segnalano dal Quartiere Pantano, ma di contro l’Amministrazione comunale tiene a fare sapere di fossi e argini del Foglia più puliti e messi in sicurezza con gli interventi di questi ultimi giorni. Due facce di una stessa medaglia o quesi. Da una parte la segnalazione di «mancata manutenzione ordinaria», dall’altra un’opera di straordinaria manutenzione contro gli eventi atmosferici estremi, un intervento in funzione preventiva. Partiamo da Pantano, precisamente dal parcheggio aperto anche nella parte estesa, quest’estate.

Che cosa non va



«A soli tre mesi dall’inaugurazione del parcheggio San Decenzio, lato cimitero centrale, le aiuole attorno all’area si trovano in condizioni di incuria - rileva il consigliere del Quartiere Pantano Marcello Valdinocci - L’erba è più alta della piante da poco messe a dimora ed alcuni esemplari sono addirittura secchi. È questo il rispetto del verde tanto decantato e soprattutto il modo corretto di mantenere cose realizzate con denaro pubblico? Inoltre, nelle mura del cimitero ci sono sempre più graffiti, mi chiedo come sia possibile che non vengano effettuati controlli».

Spostandoci verso altri siti, vedi Fosso Canneti e Torcivia, il Genica, i margini del Foglia all’altezza di via Ponchielli, sono in corso in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria di pulitura, come previsto dagli assessorati al Fare e all’Operatività del Comune, che hanno stanziato 220mila euro di risorse «per operazioni fondamentali per farci trovare più pronti a rispondere ad eventi sempre meno controllabili», dicono gli assessori al Fare e all’Operatività Riccardo Pozzi ed Enzo Belloni.

Il percorso



«Il cambiamento climatico - sottolineano gli amministratori- impone un percorso culturale collettivo, urgente e strutturale; ma impone allo stesso tempo, azioni puntuali per rispondere al meglio ad eventi metereologici sempre più estremi. Per questo, come Amministrazione comunale abbiamo messo in campo risorse ed energie per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per la pulitura dei fossi che stanno riempiendo di piccoli cantieri il territorio comunale». Già realizzate le operazioni sul Genica e a Villa San Martino, dove le ruspe hanno rimosso diversi tronchi dall’argine del Foglia nella zona di via Ponchielli; eseguita anche la pulitura del fosso Badia a Vismara, del Canneti, Torcivia, Biscia, del Falcineto, Altarello.



«Continueremo - concludono - con gli interventi affiancandoli a quelli già programmati per garantire il deflusso delle acque meteoriche nelle caditoie e in stretto collegamento con i presidenti dei Quartieri e del Municipio, pronti a segnalare criticità e urgenze».