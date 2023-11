Chiuso per una notte sull'autostrada A14 il casello di Pesaro: ecco quando

PESARO - Sull'autostrada a A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 novembre, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Cattolica;

in uscita per chi proviene da Ancona: Fano.