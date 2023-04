PESARO - Per Pasqua Casa Rossini scopre la facciata, rimessa a nuovo e in sicurezza. Sollevando di poco lo sguardo verso l’alto ci si accorge già dello splendore che acquisirà la storica dimora una volta ultimati gli interventi di restauro conservativo iniziati due mesi fa.

«Sono state tolte le impalcature “liberando” i tre quarti della facciata dell’edificio che fu casa natale del Maestro e l’impatto visivo è già magnifico – dicono Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Riccardo Pozzi, assessore al Fare -. Siamo agli ultimi step dell’intervento che ci consentirà di mettere in sicurezza e rendere ancor più bello uno dei luoghi simbolo della città e punto di riferimento per Pesaro2024».

Nel dettaglio



Le operazioni - dall’importo complessivo di 92mila euro - si svolgono anche grazie al contributo di 60mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, «che ringraziamo per l’attenzione e presenza costante sul territorio». A realizzarle è la Gamma Srl di Fano, specializzata in lavori di restauro e conservazione, che «sta concludendo le operazioni di restauro conservativo della facciata, di recupero degli infissi e di consolidamento degli elementi lapidei e del balconcino, valorizzando (e quindi senza alcuna sostituirli) i materiali, in accordo con la Soprintendenza».



Una vera e propria remise en forme che ha visto impegnati due restauratori specializzati e l’architetto Stefania Lucchini direttore dei lavori.

«Siamo al 90 per cento dei lavori – entra nel dettaglio l’architetto Davide D’Ursi, responsabile dell’iter –. Punto di forza dei lavori è l’adeguamento strutturale per superare le barriere architettoniche. Del resto la Casa era uno dei pochi edifici storici e del patrimonio pubblico comunale visitabile a non essere ancora accessibile.

Dopo Pasqua, entro il 15 aprile, verranno realizzate anche le rampe di accesso per le persone con disabilità mentre mancano all’appello le facciate laterali con la parte in muratura. Due le rampe che verranno realizzate per garantire l’accesso al piano terra e l’ingresso verso gli spazi della Casa e l’ala bookshop, superando i due gradini presenti fino ad oggi. L’operazione di recupero ha interessato le facciate, comprese persiane, altri elementi in muratura e le barriere architettoniche».



Tirata a lucido





Il cantiere era partito a inizio febbraio scorso, ma nel frattempo la Casa è rimasta aperta alle visite di scolaresche, gruppi e in occasione di aperture straordinarie. Anche la targa in alto, sopra il balconcino, che riporta la scritta in memoria di Gioachino Rossini, luogo e data di nascita, è stata restaurata e tirata a lucido.L’intervento si concluderà entro aprile.