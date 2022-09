PESARO - Nonno accusato di aver palpeggiato la nipotina di appena tre anni. Uno di quei sospetti che possono far traballare una famiglia dove ci si deve muovere con assoluta circospezione vista anche l’età della minore coinvolta. Ieri mattina davanti al gip di Pesaro uno spinoso caso che ha visto l’affidamento dell’incarico a un perito per valutare se la bambina possa essere attendibile o meno. Quella formulata dalla stessa famiglia della piccola è un’accusa su cui ci si deve muovere con estrema cautela.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pesaro, sottrae 150mila euro in 5 anni al datore di lavoro: impiegata condannata ma ne dovrà risarcire solo 900



Caso delicato

Un compito delicatissimo per una storia altrettanto delicata che è arrivata sul tavolo della procura lo scorso giugno. Secondo la denuncia, presentata dalla stessa madre della bimba, il nonno materno, quindi lo stesso padre della donna, avrebbe toccato la piccola a livello del petto e nelle parti intime, coperte da vestiti. Carezze fuggevoli che la bimba avrebbe subito. L’uomo, di 65 anni, a volte badava alla nipotina in assenza dei genitori che erano al lavoro. Ma un giorno la bambina avrebbe raccontato delle carezze del nonno alla madre. La donna, 30enne, piuttosto turbata, ne ha parlato con il marito e insieme hanno deciso di sporgere denuncia. La figlia contro il padre, non tanto semplice da portare avanti come accusa.

La procura ha aperto un fascicolo che vede indagato il nonno per violenza sessuale aggravata dal fatto di averla commessa quale ascendente della vittima, ovvero legato a lei da un legame di parentela e familiare. Vittima che non solo è ancora minorenne ma non ha compiuto ancora i 10 anni. La famiglia della bimba ha depositato la nomina per la costituzione di parte civile tramite l’avvocato Michele Mariella mentre l’indagato è seguito da uno studio di avvocati di Bologna ed è determinato a smontare le accuse, negando fermamente ogni addebito. Ieri mattina si è avvalso anche della collaborazione dell’avvocato Paolo Biancofiore.