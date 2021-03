Sull’autobus con l’eroina in bocca arrestato un nigeriano. Perquisiti l'abitazione e il bazar etnico che gestiva

PESARO - Il viaggio in bus con le dosi di eroina in bocca pronte per lo spaccio al dettaglio, arrestato 37enne nigeriano. Sequestrati anche due congelatori nel negozio etnico dove lavora.



L’indagine

Gli investigatori della squadra mobile della questura di Pesaro hanno rivolto la loro attenzione sul nigeriano, residente a Villa Betti. Il 37enne sulla carta aiutava una sua connazionale nella gestione di un negozio di prodotti etnici di Pesaro, ma non solo. Le notizie raccolte lo indicavano, infatti, come soggetto attivo nello spaccio di eroina. Tanto che gli sono stati trovati ben 2 cellulari e 4 schede telefoniche. I poliziotti lo hanno quindi intercettato all’uscita di casa da Villa Betti, mentre stava per prendere l’autobus che lo avrebbe portato a Pesaro. Il sospetto era che proprio in tali frangenti trasportasse della droga. Così gli agenti lo hanno atteso alla fermata precedente rispetto a quella alla quale usualmente scendeva, prendendo poi posto sul mezzo, per osservarne i movimenti senza farlo insospettire. Il sospetto è che potesse nascondere le dosi di eroina all’interno della bocca.



La modalità

A tale scopo le dosi vengono avvolte in ulteriori strati di cellophane e carta assorbente allo scopo di sigillarle ermeticamente e poterle ingerire, nel caso i pusher fossero intercettati dalle Forze dell’Ordine, senza esporsi al pericolo che si aprano all’interno dello stomaco, con il rischio di gravi lesioni se non addirittura la morte. Un poliziotto si è avvicinato sul bus e si è qualificato.

Realizzato di essere stato scoperto l’uomo si è irrigidito, dando l’impressione che avesse effettivamente qualcosa in bocca e che stesse per inghiottirla. I poliziotti, pertanto, anche allo scopo di tutelare l’incolumità del soggetto, dopo averlo bloccato, hanno compiuto manovre finalizzate ad indurlo a espellere quanto teneva in bocca, 12 dosi, “palline”, contenenti eroina per il peso di 11 grammi circa. L’intervento inizialmente ha causato un certo allarme fra gli altri passeggeri, i quali non avevano compreso quanto stava avvenendo, per poi tranquillizzarsi una volta resisi conto che si trattava di un’operazione di Polizia.

Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare ulteriori 27 dosi, nascoste nell’abitazione dello straniero, all’interno di uno stereo e altre 6 “palline”/dosi di eroina, identiche a quelle tenute in bocca dall’uomo, nascoste nel negozio da questi frequentato. Complessivamente è stato recuperato un quantitativo pari a circa 35 grammi di eroina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e alla somma di 350 euro, ritenuta provento dello spaccio. Il negozio di prodotti etnici è stato chiuso per 5 giorni dopo gli approfondimenti della polizia locale, vista l’inottemperanza alle normative Covid e irregolarità di tipo sanitario riscontrate dall’Asl. Sono stati sequestrati due congelatori, al fine di verificare e accertare le modalità di conservazione e la tracciatura degli alimenti all’interno.

Le manette

Il nigeriano è stato arrestato per spaccio. Ieri, difeso dall’avvocatessa Chiara Dorsi, l’udienza di convalida. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere.

