PESARO - Non dormono certo sonni tranquilli le famiglie e gli inquilini che entro marzo, e per tre anni al massimo, dovranno lasciare il proprio alloggio popolare per fare largo ai lavori di ristrutturazione del Comune. Un corposo programma finanziato attraverso i fondi del Pnrr che prevede sei interventi in una decina di residenze pubbliche nella periferia della città per un importo di 12.580.889 euro.

APPROFONDIMENTI LA STANGATA Pesaro, bollette quintuplicate: costretto a chiudere il negozio a km zero

Non possono restare in casa gli assegnatari durante il restyling, devono traslocare in abitazioni temporanee, che saranno messe loro a disposizione, perché l’intervento edilizio, essendo gli immobili antiquati, precari e in forte degrado, prevede per lo più la demolizione e ricostruzione.



Il cronoprogramma

Un restauro che si concluderà entro il 2026 e non mancano i comprensibili timori delle famiglie di tempi dilatati e sistemazioni provvisorie che possono diventare definitive. Intanto il Comune ha promosso un bando per affittare o acquistare alloggi alternativi da mettere a disposizione degli inquilini presto senza casa. I proprietari di appartamenti interessati possono manifestare la loro disponibilità, presentando offerte entro il 31 dicembre solo attraverso posta elettronica cartificata all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it. Ecco la mappa dei lavori, finanziati con risorse del fondo europeo complementare al Pnrr “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”, un intervento Nextgenerationeu per la transizione ecologica, l’efficienza energetica e la valorizzazione ambientale. Smobilitazione in vista per gli alloggi di via Montebianco a Borgo Santa Maria, dove sono tre gli appartamenti interessati al recupero, per un importo di 4.991.805,23 euro; di Santa Marina Bassa con lavori per 2.146.491,01 euro; di strada Adriatica per un intervento di ristrutturazione da 1.789.504 euro; di Monteciccardo, in via Marconi, con lavori finanziati da 581.518,80 euro; di strada Ghetto di Roncaglia dove sono in programma 1.777.556,31 euro di interventi edilizi; e di Fiorenzuola di Focara per un restauro da 1.294.013,65 euro.



La comprensione

«Capisco le preoccupazioni e i disagi - sottolinea l’assessore alla Solidarietà del Comune Luca Pandolfi -, ma la riqualificazione degli immobili è indispensabile. Abbiamo incontrato gli inquilini per spiegare loro che non è possibile lavorare senza trasferimenti. Accompagneremo le famiglie verso la nuova soluzione abitativa e chiediamo uno sforzo per venirci incontro. Il cambio di casa è sempre un evento assai problematico, ma troveremo delle soluzioni personalizzate per ciascun assegnatario, i nostri uffici sono impegnati per rispondere al meglio alle esigenze dei residenti». La necessità di ristrutturare gli alloggi comunali «nasce dal forte degrado e dalla fatiscenza - chiarisce l’Amministrazione comunale nella tabella di marcia agli atti - e richiede in tempi rapidi un’adeguata nuova sistemazione abitativa, sostitutiva e momentanea, per le famiglie che attualmente occupano gli appartamenti. Dovendo liberare gli alloggi interessati dai programmati interventi edilizi entro marzo 2023, il Comune ricollocherà in un altro immobile i nuclei familiari assegnatari degli alloggi popolari» per tre anni.

Nel dettaglio

I lavori, che prevedono anche interventi di demolizione e ricostruzione, miglioreranno la sicurezza sismica e statica degli edifici e realizzeranno l’efficientamento energetico, la razionalizzazione degli spazi e la valorizzazione delle aree verdi. Un intervento a costo zero per il Comune, perché «la ricognizione sul territorio di alloggi a uso abitativo disponibili per la locazione prevede che anche i canoni e le spese accessorie saranno finanziati con i fondi del piano nazionale complementare al Pnrr».