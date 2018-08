Tutti vestiti in bianco e a lume di candela: torna la notte più magica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Inizia oggi il mese di agosto e, come ormai accade da quattro anni, a Pesaro uno degli eventi di maggior richiamo nel periodo clou dell’estate è la Notte delle Candele. Ieri un primo assaggio in vista dell’appuntamento in spiaggia, con un messaggio da parte del sindaco Matteo Ricci: «Torna la notte delle candele, l’evento più glamour dell’estate. Appuntamento al 10 agosto 2018. Tutti vestiti di bianco, 7 km di spiaggia illuminate con le candele e cena sulla battigia. E ovviamente tanta musica». Festa delle Candele, realizzata insieme alla Pro Loco di Candelara, che in estate coincide ogni anno con la Notte di San Lorenzo, per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera insieme alle stelle cadenti. Ma nelle prime due edizioni, l’evento era stato rinviato di un paio di giorni per il maltempo.