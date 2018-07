Hanno la tuta e il tesserino ma i finti tecnici Multiservizi sono soltanto truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Attenzione ai falsi tecnici che cercano di entrare nelle case con le scuse più disparate. Si fingono tecnici della Multiservizi e chiedono di poter entrare negli appartamenti con appigli diversi di solito riconducibili ai controlli del gas (ma anche altri impianti interessati alla manutenzione). Si presentano in coppia (anche un uomo e una donna), gentili, educati e indossano delle tute mostrando dei tesserini. La questione di fondo è che non è vero nulla: non sono tecnici, la Multiservizi (nome generico) non c’entra nulla, i tesserini sono falsi. Solo negli ultimi giorni alle forze dell’ordine sono giunte più segnalazioni e denunce di pensionati che sono stati raggirati e derubati da finti operatori. Le segnalazioni sono arrivate da diversi quartieri di Pesaro: Celletta, Pantano e Muraglia, segno che i truffatori girano sistematicamente e battono le zone. Le vittime, uomini e donne, sono tutte di una certa età.