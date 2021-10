Estate addio? Non per tutti: in spiaggia gli irriducibili dell'ultimo sole

PESARO - Le strutture balneari con annessi e connessi sono state smantellate ormai da diversi giorni, a Pesaro la stagione si è praticamente chiusa con l’ultimo weekend di settembre e la festa di San Terenzio (anche se la Regione Marche aveva indicato come data ultima per gli stabilimenti proprio ieri, domenica 3 ottobre, salvo deroghe), ma gli irriducibili dell’ultimo sole non mancano.

Così ieri mattina, approfittando di una domenica assolata e delle temperature ancora miti, in tanti hanno raggiunto le spiagge, sia Levante, che Ponente, ma anche Sottomonte e la Baia, per godersi il tepore dei raggi. E non sono mancati neanche coloro che si sono lasciati sfuggire l’occasione per un bagno rigenerante in Adriatico. La temperatura dell’acqua non era forse tra le più invitanti, ma i bagnanti non si sono lasciati scoraggiare.

