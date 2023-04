Ponti di primavera: Pesaro nella Top10 delle destinazioni più ospitali secondo Airbnb

PESARO - Turismo, Pesaro inserita nella Top 10 (per la precisione al settimo posto) delle città più ospitali d'Italia dall'indagine portata avanti dal portale Airbnb in "preparazione" delle gite fuori porta per gli imminenti ponti di primavera.

Andrea Lucky Lucchetta al Palas di Ancona con lo Spikeball: «Il gioco della schiacciata dove i bambini fanno sport divertendosi»

Tra 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, infatti, le occasioni per prendersi una piccola pausa, scappare dalla quotidianità e rilassarsi con amici e familiari non mancheranno. Se si è alla ricerca di spunti per iniziare la programmazione, Airbnb ha selezionato una serie di destinazioni in Italia tra le più popolari sulla piattaforma. Lo strumento wishlist su Airbnb è molto utile per salvare alloggi interi o stanze private quando si sta organizzando una vacanza. Le seguenti soluzioni sono tra quelle che all'interno della Categoria Spiaggia in Italia hanno spopolato tra le wishlist degli utenti: Container sospeso tra terra e mare, Terrasini, Sicilia; Adorabile rifugio sul mare, Santa Flavia, Sicilia; Cottage con vista, Castellabate, Campania; Villa Galatea, San Vincenzo, Toscana; Dammuso Martingana, Pantelleria, Sicilia; La casa di Wanda, Amalfi, Campania; Villa Tramonto, Pantelleria, Sicilia; Casa d'Acquisto, Solanto, Sicilia; Villa Michelina, Praiano, Campania; Casa sulla spiaggia, Quartu Sant'Elena, Sardegna; Un loft sul mare, Santa Flavia, Sicilia.

Osservando le località costiere con le più alte percentuali di alloggi con recensioni a 5 stelle, Airbnb ha stilato la top ten delle destinazioni più ospitali d'Italia: 1.Positano, Campania; 2.Civitavecchia, Lazio; 3.Furore, Campania; 4.Capri, Campania; 5.Polignano a Mare, Puglia; 6.Santa Flavia, Sicilia; 7.Pesaro, Marche; 8.Riomaggiore, Liguria; 9.Montesilvano, Abruzzo; 10.Tortolì, Sardegna.